Вспоминаем самые страшные пожары в дачных кооперативах за последние годы в Югре

Пожары в частных и дачных домах остаются одной из главных причин гибели людей в Югре. За последние три года в округе произошло множество трагедий ‒ в огне погибли и взрослые, и дети.

По информации МЧС России по ХМАО, чаще всего возгорания происходят из-за неисправной электропроводки, перегрузки сети, нарушений при использовании печей и элементарной неосторожности при обращении с огнем.

Так, 9 марта 2022 года в поселке Советский произошел пожар во временной постройке на улице Пехотинцев. Погибли двое мужчин. По предварительной версии, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки.

10 декабря 2022 года в поселке Белый Яр Сургутского района в садовом обществе «Птицевод Севера» загорелся дачный дом. В огне погибли двое детей. По словам главы поселения, причиной трагедии стало возгорание в электрощитовой.

В мае 2023 года в Сургуте сгорел частный дом. После тушения пожара спасатели нашли тело женщины. На месте работали следователи и криминалисты.

В ночь на 17 ноября 2023 года в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района в пожаре в двухквартирном доме погибли мужчина и женщина. Причиной стало неосторожное обращение с огнем во сне, сообщали спасатели.

Еще одна трагедия произошла 3 февраля 2024 года в Мегионе ‒ там загорелся частный дом на улице Подгорной. В пожаре погибли двое мужчин. Предварительная причина ‒ неисправность электрокотла.

Спустя несколько месяцев, 17 мая 2024 года, на дачном участке товарищества «Кедровый бор» в Сургуте погиб мужчина. Пламя охватило дом и баню. Эксперты считают, что возгорание вызвала неисправность электропроводки.

Позже трагедия повторилась еще в одном дачном кооперативе ‒ 3 ноября прошлого года в садоводческом обществе «Прибрежный-3» под Сургутом загорелся дом. Погибли четверо человек, среди них двое детей. Еще один пострадавший был госпитализирован.

В 2025 году первый смертельный пожар в дачном кооперативе случился 19 января. В СОТ «Чернореченский» в пожаре погибли два подростка 15 и 16 лет. Следствие предполагает, что причиной стала неисправность печного оборудования в бане.

Весной, 17 апреля 2025 года, в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте сгорел дом. Хозяйка участка погибла ‒ строение уничтожено полностью. Летом, 14 июня 2025 года, в садовом товариществе «Крылья Сургута» огонь также унес жизнь. 59-летний хозяин дома получил сильные ожоги и умер по пути в больницу.

Также в апреле загорелась баня в садовом обществе «Виктория» под Сургутом. Двух детей спасли, но один из них позже умер в больнице.

Осенью, 14 октября 2025 года, пожар произошел в Советском. В доме на улице Юбилейной погиб мужчина, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, сообщали в МЧС России по ХМАО.

Спустя неделю, 21 октября 2025 года, в Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в кооперативе «Стрижкино». Сгорели несколько построек, однако обошлось без пострадавших.

Всего через несколько дней, 29 октября 2025 года, в садовом обществе «Черемушки» в Сургуте сгорел дом. Погиб мужчина. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность печи.

Самая страшная трагедия последних лет произошла сегодня, 5 ноября, в Сургуте в садоводческом товариществе «Прибрежный-1». В огне погибло семь человек, четверо из них ‒ дети. Один мужчина с тяжелыми ожогами находится в больнице.

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следователи и дознаватели МЧС. Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.