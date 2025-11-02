Обзор ключевых решений Думы Сургута за октябрь 2025 года

Коротко о Думе. Что обсуждали сургутские депутаты в октябре:

1. О строительстве школы и садика в микрорайоне 35А (квартал Новин). До 1 марта «Брусника» планирует закончить разработку проекта и экспертизу школы. Также «Брусника» в инициативном порядке готова взяться за проектирование детского сада. Со стороны муниципалитета подана заявка на окружное финансирование строительства этих объектов. Ожидаемый срок появление школы 2028-2029 гг.

2. Парковка около «Кардиоцентра». Не найдя достаточного земельного участка на муниципальной земле, Администрация города предлагает разместить многоуровневый паркинг на территории объекта здравохранения. Но это окружная собственность и необходимо решение властей региона по передаче земельного участка в распоряжение города или о самостоятельном строительстве парковки. В любом случае путь это не простой и, к сожалению, длительный.

3. Ремонт спортивных сооружений в 2025 году отремонтированы 5 из 17 объектов. Средства на продолжение ремонтов должны быть предусмотрены в бюджеты ближайших лет.

4. Обсудили новую схему одномандатных округов. Город за пять лет прирос почти на 30 тысяч избирателей, заселились новые районы, все это потребовала изменения округов для выбора депутатов Думы города, окончательную схему утвердим в декабре. Напомню выборы депутатов пройдут в сентябре 2026 года.

5. От земельного налога освобождаются участники специальной военной операции имеющие такие участки на территории Сургута.

6. Правила благоустройства, упрощается механизм согласования вывесок на фасадах МКД.

7. Строительство нового межмуниципального полигона полигона для ТБО и автоматизированного сортировочного заводя для мусора планируется начать в 2026 году.

На Фракции партии «Единая Россия» вновь поднимался вопрос о судьбе «Дома Пионеров» и «Станции юных натуралистов».

Сейчас базовые сценарии для этих объектов выглядят так:

1. «Дом Пионеров» планируется разобрать, годные элементы фасада сохранить для воссоздания части строения в будущем Парке исторической памяти на Черном мысу. На месте нынешнего сооружения предполагается обустроить общественное пространство (сквер с объектом, напоминающим контуры Дома Пионеров) данное решение прошло согласование со старожилами города Сургута и художественно-архитектурный совет. Хотя сам объект, предполагаемый к установке, вызвал у депутатов массу вопросов. Вероятно, над ним еще придется поработать и представить общественности.

2. «Станция юннатов», недострой, находящийся на улице Университетской, видимо ожидает снос, он находится в зоне грядущего КРТ Ядра центра города. Новое здание планируется разместить в районе Югорского тракта недалеко от Сити-Молла именно туда должна переехать существующая станция.