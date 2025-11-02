16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,8861   EUR  93,3848  

Новости

Больше новостей
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне

Обзор ключевых решений Думы Сургута за октябрь 2025 года

​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне
Фото: Алексей Кучин

Коротко о Думе. Что обсуждали сургутские депутаты в октябре:

1. О строительстве школы и садика в микрорайоне 35А (квартал Новин). До 1 марта «Брусника» планирует закончить разработку проекта и экспертизу школы. Также «Брусника» в инициативном порядке готова взяться за проектирование детского сада. Со стороны муниципалитета подана заявка на окружное финансирование строительства этих объектов. Ожидаемый срок появление школы 2028-2029 гг.

2. Парковка около «Кардиоцентра». Не найдя достаточного земельного участка на муниципальной земле, Администрация города предлагает разместить многоуровневый паркинг на территории объекта здравохранения. Но это окружная собственность и необходимо решение властей региона по передаче земельного участка в распоряжение города или о самостоятельном строительстве парковки. В любом случае путь это не простой и, к сожалению, длительный.

3. Ремонт спортивных сооружений в 2025 году отремонтированы 5 из 17 объектов. Средства на продолжение ремонтов должны быть предусмотрены в бюджеты ближайших лет.

4. Обсудили новую схему одномандатных округов. Город за пять лет прирос почти на 30 тысяч избирателей, заселились новые районы, все это потребовала изменения округов для выбора депутатов Думы города, окончательную схему утвердим в декабре. Напомню выборы депутатов пройдут в сентябре 2026 года.

5. От земельного налога освобождаются участники специальной военной операции имеющие такие участки на территории Сургута.

6. Правила благоустройства, упрощается механизм согласования вывесок на фасадах МКД.

7. Строительство нового межмуниципального полигона полигона для ТБО и автоматизированного сортировочного заводя для мусора планируется начать в 2026 году.

На Фракции партии «Единая Россия» вновь поднимался вопрос о судьбе «Дома Пионеров» и «Станции юных натуралистов».
Сейчас базовые сценарии для этих объектов выглядят так:

1. «Дом Пионеров» планируется разобрать, годные элементы фасада сохранить для воссоздания части строения в будущем Парке исторической памяти на Черном мысу. На месте нынешнего сооружения предполагается обустроить общественное пространство (сквер с объектом, напоминающим контуры Дома Пионеров) данное решение прошло согласование со старожилами города Сургута и художественно-архитектурный совет. Хотя сам объект, предполагаемый к установке, вызвал у депутатов массу вопросов. Вероятно, над ним еще придется поработать и представить общественности.

2. «Станция юннатов», недострой, находящийся на улице Университетской, видимо ожидает снос, он находится в зоне грядущего КРТ Ядра центра города. Новое здание планируется разместить в районе Югорского тракта недалеко от Сити-Молла именно туда должна переехать существующая станция.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:52, просмотров: 131, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Зарплаты айтишников в России выросли — в среднем они зарабатывают почти 150 тысяч 655
  2. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 436
  3. Штрафовать тех, кто штрафует: в Госдуме предложили наказывать ГАИ за неверные протоколы с камер 288
  4. ​Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников – инструкция от Центробанка 246
  5. ​Торжественный вечер в филармонии открыл череду концертов, выставок и спортивных событий ко Дню народного единства в Сургуте 221
  6. Ученые назвали самое длинное слово русского языка – в нем 55 букв 210
  7. ​В Сургуте ночью 18 ноября отключат воду на нескольких улицах из-за ремонта гидранта 178
  8. ​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне 131
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3356
  2. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2591
  3. ​В ожидании рампы 2550
  4. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 2296
  5. Администрация Сургута предложила построить многоуровневый паркинг возле одного из крупных медучреждений города 1759
  6. ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога 1702
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 1649
  8. Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют) 1615
  9. Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей 1570
  10. Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений 1556
  1. Погуляем, поедим 11898
  2. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6685
  3. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6512
  4. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 6044
  5. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5591
  6. ​Покоривший стихию 5400
  7. ​Время, вперед! 5124
  8. ​Великая трагедия и возрождение города 4711
  9. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4375
  10. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 3741

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика