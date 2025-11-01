Рассказываем о законах, которые вступят в силу в ноябре 2025 года

Ноябрь принесет целый пакет законодательных изменений: усилится ответственность для иноагентов, появится новый порядок взыскания налоговой задолженности, а семьи участников СВО получат дополнительные льготы. В Госдуме рассказали, какие нововведения вступают в силу в этом месяце.

26 октября

Ужесточение ответственности иноагентов

Отменяется условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение года для наступления уголовной ответственности. Теперь после однократного нарушения порядка деятельности иностранного агента или в случае наличия судимости за это преступление в следующий раз будет грозить до двух лет лишения свободы.

27 октября

Поддержка семей участников СВО

Члены семей участников специальной военной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по потере кормильца.

1 ноября

Проверка сведений об абонентах

Операторы не вправе обслуживать абонентские номера, в отношении которых не проведена предусмотренная законом проверка сведений. В том числе это касается количества сим-карт — превышает ли оно установленный лимит на одного человека. Ранее вступила в силу норма закона, согласно которой граждане РФ могут иметь не более 20 сим-карт, а иностранные граждане — не более 10.

Новый порядок взыскания налоговой задолженности

Вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц и самозанятых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Основанием будет решение налогового органа. Новый порядок применяется к задолженности на едином налоговом счете. Если гражданин не согласен с суммой долга, он может в течение 30 дней подать возражение.

Госрегулирование оборота метанола

Организации и ИП, занимающиеся оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей до 1 сентября 2025 года, должны быть включены в специальный реестр, чтобы продолжать эту деятельность.

7 ноября

Усиление ответственности при подготовке к отопительному периоду

Вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Для должностных лиц они составят до 10 000 рублей, для юридических — до 40 000.

Привлечение к ответственности скрывшихся за рубежом преступников

Генпрокуратура РФ наделяется правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности российских граждан, совершивших преступления и скрывающихся за рубежом. Цель закона — обеспечение неотвратимости наказания.

24 ноября

Информирование о долгах наследодателя

Наследников начнут своевременно информировать о кредитных обязательствах наследодателя. У нотариусов будет три рабочих дня после открытия наследственного дела, чтобы запросить сведения о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего, и еще три дня после получения этой информации, чтобы передать ее наследникам.

26 ноября

Надзор в области государственной авиации

Устанавливается порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области госавиации. Закреплены полномочия Правительства РФ по утверждению положения об обеспечении безопасности полетов государственных воздушных судов.

30 ноября

Контроль за мигрантами

Иностранные граждане, законно находящиеся в Москве и Московской области на 1 сентября 2025 года, но не состоящие на миграционном учете, должны обратиться в уполномоченную организацию для учета по ее адресу в срок до 30 ноября 2025 года. Это одно из положений закона об эксперименте по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан в Москве и Московской области, вступившего в силу в сентябре.

Усиление контроля за табаком

Истекает срок, в течение которого отдельные организации и ИП обязаны представить в Росалкогольтабакконтроль заявление о включении в госреестр лицензий сведений о видах табачной или никотинсодержащей продукции, которую они производят или вводят в оборот. В противном случае их лицензии будут приостановлены.

Информация взята с сайта duma.gov.ru