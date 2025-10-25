Спилили старые деревья в Сургуте: вандализм или санитарная норма?

На проспекте Ленина в Сургуте этой весной и осенью спилили крупные взрослые деревья — могучие стволы, которые десятилетиями росли на этой улице. Нам прислали фото читатели и возмутились: «Зачем так варварски?» Администрация при этом отчитывается о высадке новых тысяч саженцев по городу, глава Сургута Максим Слепов активно продвигает тему озеленения, и прямо там, где вырубили старые деревья, теперь появились молодые посадки — сирень, хвойные, плодовые, аккуратные ряды прутиков. Красиво ли это? Или это только «отчет для галочки»?

В свежем выпуске «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: почему деревья вообще спиливают в центре города и всегда ли это «преступление против экологии», чем старые тополя опаснее, чем кажутся (возраст, гниль, падающие ветки), и почему вместо тополей и берез высаживают сирень, яблони и хвойные. Также журналисты рассказали, почему Сургуту нужны не только скверы, но и настоящие бульвары на Ленина, Мира, Профсоюзов, кто должен контролировать частников, которые пилят деревья «на своём участке», и как город может за 5–10 лет стать по-настоящему зеленым, а не просто заасфальтированным.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте на проспекте Ленина, в самом центре города, недалеко от «Авроры» и City Centre, срубили в течение весны и осени достаточно большое количество взрослых деревьев. Они были такие большущие, с такими широченными стволами – нам прислали по этому поводу фотографии наши читатели и были страшно возмущены тем, что таким образом поступают с нашими зелеными насаждениями. Параллельно с этим в городе в принципе становится больше деревьев, больше саженцев, и об этом постоянно отчитывается и администрация, и глава города Максим Слепов. Говорят о том, что только в этом году у нас там больше тысячи новых саженцев появится в городе. Сейчас идет осенняя кампания, связанная с этим процессом.

И, собственно, на проспекте Ленина, там, где были вот эти вот могучие стволы, сейчас как раз высадили эти самые саженцы. Выглядят они в настоящий момент как такие достаточно тщедушные прутики, но будем надеяться, что они приживутся и когда-нибудь тоже станут большими, хорошими деревьями, которые будут радовать сургутян в будущем. Но, наверное, для этого нам потребуется десятилетия или около того. Обсудим эту историю озеленения Сургута. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Здравствуйте все, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, вот так вот у нас, видишь, как мы с тобой говорили в предыдущем выпуске, одной рукой власть как бы делает что-то хорошее, сажает новые деревья, развивает наш зеленый каркас, зеленую инфраструктуру так называемую, а другой подрезает те деревья, которые стоят, большие, хорошие, красивые, и этим вызывает некоторое раздражение со стороны граждан. Как бы ты это прокомментировал?

Т.С.: Ну, деревья, как и люди, имеют свойство стареть и умирать в итоге. И я допускаю, что на этом участке вдоль магазина «Детский мир», если это муниципальная территория, а я предполагаю, что это муниципальная, раз там следующие посадки тут же пошли, речь идет о санитарных мероприятиях. Вот я сейчас тоже перед зимой на своем участке несколько, как мне казалось, красивых рябин спилил, а на самом деле они уже умирали, они были старые, сгнившие стволы, и, в общем, ничего хорошего от этого дерева бы и не было. В общем, надо за растительностью ухаживать, и процесс этот часто горожанами воспринимается болезненно.

Вот была история несколько лет назад, еще в бытность Владимира Алексеевича Браташова, когда на другом участке улицы Ленина, который заворачивал с Ленина на Островского, вот если мы от «Газпрома» едем-едем-едем к памятнику, и вот на этом повороте туда, к торговому дому «Мария» поворачиваем, были обрезаны тополя, десятки тополей, просто под корень. На Майской так же было сделано. Вот растет огромный тополь, у него там высота, у тополя, в Сургуте до 30-50 метров может достичь, то есть 10-12-этажный дом – здоровое дерево. А если его не обстригать, то он начинает умирать быстрее. Он вообще живет до 50 лет в средней полосе, а у нас еще меньше.

Вот у нас эти все тополя, которые мы знаем, вот им как раз где-то 30-40 лет. Посмотрите на фотографии того же участка Ленина-Островского 30-летней давности – там стоят прутики какие-то, березки, а тополей не видно. Сегодня эти тополя закрывают собой 5-этажные дома. За ними надо ухаживать, их надо подстригать, обрезать ветки, обрезать стволы и давать возможность тогда новым веткам расти. Вот тогда Браташов на бурю возмущения горожан отвечал спокойно в том духе, как я сейчас почти его цитирую, поэтому нет в этом ничего страшного.

У меня тоже, кстати, вот я вспомнил, на участке у меня сосед, тополь формально рос на его территории, но забор прямо проходил у нас через ствол этого дерева, в результате тополь начал выдавливать забор с фундаментом, с газовой трубой. Он взял, его спилил, я ему предъявил: «Ну, ты зачем такую красоту убрал?». Но вот прошло несколько лет, я понимаю: он сделал все правильно. Менее зелено от этого не стало. А мусора еще от этого тополя сколько – страшно, это листва летит. Поэтому я допускаю, что на улице Ленина, скорее всего, спилены старые деревья, от которых проку уже немного, все равно они начали бы или обваливаться, и ветки с них валились бы, здоровые, на головы горожанам.

А вот то, что вместо них посажена сирень, это, наверное, уже неплохо. Вот как я знаю, глава Сургута Максим Слепов, он очень так вот гордится тем обстоятельством, что высаживает не просто там какие-то березки, тополя, а либо хвойные деревья, за которыми меньше…

Д.Щ.: Которые вечно зеленые.

Т.С.: Ну, они вечно зеленые, и от них меньше мусора, и они и растут дольше, и растут лучше, и сирень в частности, яблони где-то высаживаются – это нормальный подход. Представьте, вот в Сургуте вернется сирень. Ведь с уничтожением старого Сургута горожане забыли, наверное, уже, как сирень-то выглядит, молодежь вообще не знает, что это за фрукт такой. Если сирень будет расти у нас на городских улицах – это прекрасно. Другая проблема возникнет, конечно: наши дикари начнут отрывать цветки сирени. Ну, наверное, с этим как-то город справится.

Поэтому с точки зрения ухода за городским пространством, подрезать деревья и спиливать старые деревья правильно, не надо этого бояться. Убирать подлесок в парках надо. Вот у нас некоторые парки и скверы, которыми также наша городская власть гордится, выглядят неопрятно, потому что все, что на высоте 3-4 метров, то есть там, где ходит человек, там, где он видит глазами, надо беспощадно выпиливать. Плохо от этого никому не будет. Даже если там какой-то кустик симпатичный растет, на который привык жилец соседнего дома смотреть, надо его убирать, потому что это подлесок, это мусор. Он мешает расти основным деревьям. Это городское пространство – ничего тут страшного нет.

Но если эту тему развивать, высадки деревьев, то было бы неплохо создать городу в приложение к его политике осквернения городских пространств (от слова «сквер», я тут просто играю словами, я абсолютно в позитивном смысле использую слово «осквернение»), я бы сделал еще политику обульваривания городских улиц. У нас есть достаточно широкие уличные пространства: улица Ленина (или проспект он, он где-то улицей называется, а где-то проспектом), у нас есть то ли улица, то ли проспект Мира, у нас есть еще несколько широких очень улиц городских, где ходят и пешеходы, и ездят автомобили в четыре полосы движения – это достаточно много – и велосипедные там какие-то пространства появляются.

Вот на этих улицах, мне кажется, давно пора проектировать бульвары. Ну вот возьмем улицу Ленина, давайте возьмем ее от перекрестка, где «СИА-Пресс центр», Свободы, 30 лет Победы, Ленина и пошли туда, в сторону памятника, в сторону кинотеатра «Аврора» – что мы видим? Мы видим какие-то ужасные бетонные тротуары из старых дорожных плит. Кстати, город будет менять это, вот точно я знаю, что город будет…

Д.Щ.: Да, сейчас по тротуарам большая работа идет много где.

Т.С.: Да. И это, безусловно, правильно. Это называется «благоустройство» – такое, не на словах, а правильное благоустройство. Мы видим неорганизованные парковочные пространства для автомобилей, и мы не видим вообще никакой зелени. Ну, по той вот правой стороне зелень есть, о которой я только что сказал, Ленина, Островского, вот эта вот старая застройка, но все это огромное пространство вполне себе позволяет перестроить улицу таким образом, чтобы сделать по центру (например, по центру этой улицы) бульвар, бульвар с пешеходной зоной, с лавочками там пресловутыми, а слева-справа там по две полосы движения, и, может быть, велосипедисты какие-то, еще где-то там вдоль магазинов тротуарчики останутся.

Было бы вообще великолепно, вот тогда улица Ленина превратится в очень импозантное пространство. Я уж молчу про проспект Мира, который скучный, какой-то промышленный, с этой трубой, с этой бесконечной уличной щитовой, рекламой, с билбордами, вот развить там 5-6 центральных… Профсоюзов – можно тут вот с ней поработать – очень скучная улица, противная такая, вот если еду где-то по сургутским улицам, я стараюсь вообще на Профсоюзов не заезжать. Просто мне кажется хуже, чем Профсоюзов, в Сургуте улицы не существует, к сожалению. Киртбая – такая же туда пошла. Ну, то есть, если так вот посмотреть, где можно сделать бульвары, есть такие возможности.

Давайте будем делать, раз уж мы занимаемся озеленением, раз уж мы высаживаем там сирени, яблони, ели-сосны, сосны-ели, давайте, пожалуйста. И тогда Сургут лет так за пять превратится в мало того что зеленый город, он так сейчас зеленый, но в какой-то такой вот город, правильно спроектированный с точки зрения зеленых насаждений. Вот так бы я сказал.

Д.Щ.: Да, мы запросили информацию о том, что конкретно, почему и что спилили на проспекте Ленина, в администрации города, так что вскоре узнаем. Пока еще просто не успели нам подготовить ответ по этому поводу. Вскоре расскажем. А также прошу наших читателей и слушателей высказываться по поводу озеленения города, какие у вас есть идеи, мысли, комментарии, предложения.

Т.С.: Извини, Дима, у меня вот еще мыслишка тут возникла: конечно же, город должен решить проблему самовольной вырубки деревьев частными предпринимателями – вот это беда, конечно, сургутская. То есть какой-нибудь предприниматель, у которого не все хорошо с головой, на своей частной собственности может взять и спилить городские зеленые насаждения. Мало ли, что это твоя частная собственность, у тебя на твоем участке разрешенная под строительство или под размещение конкретного объекта в кадастровом плане указана конкретная площадь, а остальная площадь, хоть она и твоя частная собственность, она там называется «зеленые насаждения», «благоустройство» и так далее.

Так вот город, имея уже несколько неприятных прецедентов, когда частный собственник на своей территории вырубает огромные деревья и улицу обедняет, оголяет совершенно, должен как-то вот посмотреть, или на своем уровне законодательства, городском, или там с регионом эту тему проработать, чтобы частники не вырубали без согласования с городом ни одного дерева, то есть это городская прерогатива. Это очень важный момент. Нигде в мире это недопустимо, чтобы частный собственник без разрешения муниципальных властей взрослое дерево мог сам спилить. Он должен получать на это разрешение, там куча условий выдвигается. В Москве вы тоже этого не сделаете. Ну и что, что у тебя частная территория? А если у тебя стоит 300-летняя сосна на территории, или у тебя там березовая роща, у которой еще есть определенная история, там какие-нибудь древние комсомольцы высаживали в честь полета Ленина на Луну, ну так, значит, это уже какой-то архитектурный памятник городской, правда, средовой памятник. Город должен за этим следить очень строго и не позволять частникам вырубать вокруг себя зеленое насаждение или вырубать с определенными условиями. К этому должен прикладывать руку Департамент лесопаркового хозяйства, городского хозяйства, он должен следить, чтобы это было красиво, разумно, правильно и не в ущерб горожанам.

Д.Щ.: Да, да. Ну что ж, дорогие читатели, пожалуйста, предлагайте свои мысли по этому поводу, ставьте «лайки» нам, если вам интересно и нравится то, о чем мы говорим. И читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка будет в описании, как обычно. До новых встреч, через неделю вновь услышимся, поговорим о чем-то интересном. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.