Россияне стали меньше пить. Какими мерами усилить эту тенденцию

В России официально употребление алкоголя упало до минимума за 25 лет — с 8,39 до 7,84 литра чистого спирта на человека в год. Но при этом в некоторых регионах, включая Вологодскую область (где уже несколько месяцев действует «полусухой» закон), зафиксирован небольшой рост продаж. В то же время в в Югре депутаты предлагают ограничить число алкомаркетов и обсудить с сетями компенсацию за нанесенный здоровью граждан ущерб – например, скидываться на развитие спорта.

В свежем «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, насколько реальны данные о снижении алкоголизации, что на самом деле происходит в регионах, стоит ли облагать алкосети «налогом на вред», и почему борьба с пьянством невозможна без развития культуры и досуга.

Дмитрий Щеглов: «В России употребление алкоголя упало до минимальных значений за последние 25 лет», – такие заголовки вышли в СМИ не так давно. При этом, как ни странно, в Вологодской области, в которой проходит большой эксперимент по сокращению алкоголизации населения, потребление алкоголя не снизилось, а даже там чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но выросло. Различные есть по этому поводу интересные казусы.

Также на этой неделе тема алкоголя стала предметом обсуждения в Думе Югры. И в частности, Ринат Айсин, депутат от Сургута, предложил рассмотреть как минимум общение с алкогольными сетями на тему того, чтобы они скинулись деньгами на развитие спорта, например, и таким образом компенсировали урон, который они наносят населению и его здоровью, а как максимум вообще рассмотреть варианты сокращения предельного количества точек по продаже алкоголя на территории региона. Не в первый раз мы по этому поводу говорим. Поговорим еще раз, потому что тема важная. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, давай обсудим. Вот у нас есть некоторые тенденции в сфере алкоголизации населения, вроде как она падает. Я могу даже привести несколько цифр – я посмотрел то, что нас интересует – вообще, в целом, по России с 8,39 до 7,84 упало количество чистого спирта на душу населения. Это действительно не так много. Во многих странах больше 10. Конкретно вот у наших соседей на Ямале оно упало с 10 до 8, в Тюмени с почти 10 до 8, а в Югре находится на уровне примерно 7, то есть чуть-чуть выше 7 литров на душу населения. Вот это то, что мы можем сейчас сказать. То есть, в принципе, мы говорим о падении алкоголизации в России. Что ты по этому поводу можешь сказать?

Т.С.: Я могу только радоваться. Когда я вижу, что Россия из лидеров по алкоголизации в мировом рейтинге с 3-го места уходит то ли на 11-е, то ли на 30-е, это вызывает только чувство радости за отчизну, за ее благоразумие и благоразумие в том числе ее населения. Я немного не понимаю, как статистике удается получать эти данные. Вот как вот на примере той же Вологодской области можно выяснить, каким образом потребление чистого алкоголя выросло или уменьшилось? Вот как? Кого опрашивают?

Д.Щ.: Я думаю, что здесь идет какой-то сбор информации. У нас же существует единая система ЕГАИС, которая учитывает весь спирт, который производится, всю спиртосодержащую продукцию в том числе. И все продажи, которые были совершены, они, скорее всего, в эту статистику попадают. Я не знаю, как учитывается (и учитывается ли) статистика самогоноварения и употребления суррогатов. С этим, я не знаю, как работают мастера статистики, но вполне возможно, что мы про это как бы особо знать и не можем.

Т.С.: Ну, допустим, ученые могут определить коэффициент потребления суррогата к основному употреблению алкоголя.

Д.Щ.: Ну, может быть, да.

Т.С.: Это все у них отточено. Но вот все-таки вот этот пример с Вологодской областью, который мне поначалу показался страшным популизмом, каким-то таким маханием шашками в стиле Егора Лигачева в известную антиалкогольную компанию времен «перестройки». Потом, когда пошли первые данные о снижении преступности на алкогольной почве, это дало повод задуматься о не таком уж безумстве этой политики вологодского губернатора. Теперь, когда статистика утверждает, что в Вологодчине потребление алкоголя незначительно, но все-таки выросло, а не уменьшилось, я опять озадачен. Как же все-таки считают? Может быть, это говорит о том, что в условиях сокращения рабочего времени алкомаркетов народ закупается впрок? Соответственно, на каком-то этапе статистических наблюдений данные о покупке алкогольных напитков увеличились. Но это может не говорить о том, что эти алкогольные напитки употреблены внутрь.

Д.Щ.: Ну, может быть, может быть.

Т.С.: Значит, где-то они стоят и ждут своего часа, может быть, Нового года, может быть, ноябрьских праздников. В общем, я бы чисто по Вологодской области, честно говоря, не спешил с выводами. Мне кажется, что те стандартные наборы, которые обычно любая власть применяет в борьбе с алкоголизацией населения, в Вологодчине сейчас апробируются. Ничего там особенного какого-то местного, специфического не изобретено. Речь идет о стандартном джентльменском наборе, куда входит, первое, пропаганда здорового образа жизни – то, чем занимается у нас государственная власть в России на протяжении последних 25 лет достаточно активно. Второе – исчезновение рекламы алкогольных напитков из медианосителей, из средств массовой информации –ну, разумно тоже, разумно. Это влияет на поведенческие модели. Третье – пропаганда спорта, физкультуры…

Д.Щ.: Ну, то есть, да, развитие спорта, чтобы как минимум у людей было больше возможностей.

Т.С.: С поддержкой спорта, со строительством спортивных заведений и так далее. Ну, здесь есть момент… Наш постоянный комментатор Александр Коновалов совершенно верно заметил, что вот в той же Югре власти совершают серьезную ошибку, ударяясь в развитие спортивных заведений и забывая о том, что надо заниматься развитием культурных заведений не меньше, чем спортивных. Потому что будет перекос в формировании ментальности местного населения. Ну, как мы знаем, спортивные люди, да, они имеют не только спортивное лицо, но зачастую и спортивную голову. Хотелось бы, чтобы все-таки в голове в этой были некоторые мысли. А за это отвечает культура, а не спорт, к сожалению. И четвертое, соответственно, – это ограничение продажи алкоголя, ограничение доступности алкоголя.

Вот весь мир, который так или иначе боролся с алкоголизацией, эти все этапы проходил, и везде они более или менее давали положительный результат. «Более или менее», тут надо опять оговорку сделать, потому что, если взять ту же Финляндию, то статистически алкоголизация была почти побеждена. Народ наш братский, финноугорский, финский, дело это очень любит, и, несмотря на статистически хорошие цифры, он не перестал это дело любить. В общем-то, при любой возможности, я думаю, как и русский народ, он с большим удовольствием свой инстинкт природный реализует.

Тем не менее, посмотрим по Вологодчине и в целом по стране. Конечно же, надо вот сказать, что в целом эта политика правильная. Вот эти четыре пункта, которые мы сейчас перечислили, – это так надо делать. Если ты не хочешь, чтобы твой народ спивался, если ты не хочешь, чтобы алкоголь был доступен любому гражданину, включая несовершеннолетних, которые в России во многих населенных пунктах, особенно мелких, где слабый контроль за этим делом, они алкоголь достают легко. В любом ларьке, в любом магазинчике вам незаконно продадут алкоголь после восьми, после десяти часов вечера, в зависимости от региональных ограничений по времени, и это плохо. С этим, конечно, надо бороться.

Но на этом всем фоне государство тут же, то есть одной рукой оно проводит эту политику, очевидную, и Россия действительно из тройки лидеров ушла в третий десяток наблюдаемых стран, ну или во второй десяток, просто, видимо, все-таки есть какие-то разночтения в технологиях подсчета, но даже если Россия там на 11-м, 15-м месте, а не на втором-третьем, это уже хорошо. А если она на 30-м – это, можно сказать, вообще прекрасно.

Кстати говоря, вот мой эмпирический опыт говорит о том, что, если взять среднестатистическое какое-то количество русских, которые попадают в выборку употребляющих алкоголь, я не знаю, возьмем там туристов какого-нибудь четырехзвездочного отеля на каком-нибудь курорте, вот русские, вот из такой же социальной группы возьмем немцев, возьмем англичан, ну и кого-нибудь еще, допустим, тех же финнов. Я хочу сказать, что самое печальное зрелище, которое я очень часто наблюдаю и наблюдал, не будет связано с русскими все-таки, к чести наших соотечественников. Представители перечисленных стран, некоторых из них, демонстрируют выдающиеся результаты в этом направлении. Русские могут, вообще, нервно курить в сторонке. Может быть, они это делают в быту, не знаю, может быть, они потом…

Д.Щ.: А может, они это делают в Турции какой-нибудь или в Египте, где all-inclusive и всякое такое.

Т.С.: Нет, ну возьмем как бы не просто четырехзвездочный отель, а возьмем стандартный набор, вот где ты должен пойти, это купить, заказать себе в ресторане, в баре, скажем так, ты за это платишь. А если мы возьмем систему «все включено», то картина еще более в пользу наших соотечественников. Это не говорит о том, что они совсем уж там чисты и невинны в этом вопросе, но далеко не лидеры. Если сравнить пьяных футбольных фанатов, английских, или русских, или немецких – там просто гордость за страну берет. Не потому, что мы выигрываем чемпионаты футбольные, тут как раз все печально, а вот в этом аспекте, да, есть такой определенный компенсационный механизм.

Итак, одной рукой наше государство проводит, в общем-то, правильную верную политику, а другой-то… Что происходит, если мы посмотрим на городские ландшафты в любом населенном пункте в России, где население от 100 тысяч человек? Это сплошные «наливайки», это сплошные алкомаркеты, это сплошные доступные места покупки алкоголя. Причем это, как правило, не заведения общепита, качественные заведения общепита, даже не рюмочные какие-то, не какие-то там бары, пивбары, а это алкомаркеты, «рюмка-водка», «Красное & Белое», «серое-зеленое» и так далее и тому подобное.

И государство этот момент пропустило. Если мы пройдемся по улицам Сургута или любого города Югры, то мы обнаружим, что 70% встроенно-пристроенных помещений везде, вот на любой улице, особенно в новостройках, в новых микрорайонах – это так или иначе продажа алкоголя. А если взять вот те же «наливайки», то они не подпадают под прямое действие законодательства о продаже алкоголя, и они работают там чуть ли не круглосуточно. Вот это серьезная беда для любого муниципалитета, ну и для любой местной и, считай, федеральной власти.

Как государство могло бы регулировать эти вопросы? Ну вот опять возвращаемся к опыту Вологодчины. Там губернатор волевым порядком, достаточно волюнтаристским, таким авторитарным, просто резко ограничил продажу алкоголя в алкомаркетах. А самим алкомаркетам или владельцам тех помещений, где были алкомаркеты, он предложил программу государственной поддержки по развитию в этих помещениях социально нужных каких-то предприятий. Это умная политика, но вот для того, чтобы своим решением так резко ограничить работу алкомаркетов, тут должна быть какая-то смелость. Я, когда говорю «волюнтаристское решение», я не вкладываю вот в этом контексте, в этом конкретном случае какой-то негативный смысл, потому что – ну а как еще? Тут надо проявлять какую-то волю, проводить политику.

Значит, теперь вот то, что депутат Ринат Айсин предложил. Ну, мне кажется, это несколько смешно выглядит, понятно, забота там о здоровье нации и все дела, но… то есть сначала опять-таки государство разрешает, позволяет продавцам алкоголя достаточно резво развивать сеть сбыта и становиться крупнейшими системами по распространению, по продаже алкоголя через эти алкомаркеты. И тут же государство говорит: «Ну, теперь тогда за это платите какой-то налог». Это уж совсем какой-то иезуитский подход, это кощунство просто, это фарисейство. Давайте мы будем стричь теперь овцу, вредную овцу, будем с нее налоги получать, но мы этой овце разрешим топтаться на нашем огороде. Ну так не бывает. Либо борьба с алкоголизацией, тогда она принципиальная и по всем фронтам, либо вот без этих фокусов. Кто будет определять размер этого налога? Как? Помимо всего прочего, здесь еще и возникает почва для коррупции, мне кажется. Я бы этим путем не шел, хотя волнения нашего уважаемого депутата понятны.

Ну вот, собственно, и все. Поэтому – что? Надо продолжать в том же духе: ограничивать рекламу алкоголя, ограничивать доступность алкоголя и бороться с владельцами помещений, с арендодателями, и предлагать ему такие преференции от субъектов федерации или от муниципалитетов, которые бы его не стимулировали гнаться за легким рублем и размещать там всевозможные алкоголические продажные точки, а давать аренду более социально ориентированным бизнесам. А самому государству надо развивать систему досуга на своих территориях. Если взять Югру, то с досугом у нас, кроме вот этих всех гоп-ца-ца бесконечных, которые бюджет организовывает, очень все печально. Пойти в городе некуда, в городе Сургуте, кроме филармонии и двух-трех точек, заняться в городе нечем абсолютно, поэтому здесь надо обращать внимание вот на эту сторону антиалкогольной политики.

Да. Ну что ж, уважаемые читатели, слушатели, предлагайте свои мысли и идеи по этому поводу, будем их внимательно читать, изучать.

Спасибо всем, друзья. Всем пока.