Более жесткие правила в медицине для иностранцев — что это значит для Сургута

Дмитрий Щеглов: Не успели мы поговорить о том, как в Югре в школах запретили ношение хиджабов, и никабов, и другой религиозной атрибутики, как у нас появилась очередная, можно даже сказать, взрывная новость, потому что говорили об этом много, и получилось это довольно внезапно. Как выяснилось, в России ужесточились правила по оказанию медицинской помощи иностранным гражданам, и теперь только неотложка остается бесплатной. Все остальные виды медицинской помощи для тех иностранных граждан, которые находятся на территории России, будут оказываться либо непосредственно за деньги, либо при наличии определенной страховки, полиса ОМС, полиса ДМС или других официальных документов, за которые надо будет заплатить. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Надо сказать, что мы с тобой обсуждали историю про невероятную щедрость конкретно Югры в плане медицинском уже больше года. Года два, наверное, мы точно об этом говорим. Об этом мы говорили еще и с депутатом думы Югры Михаилом Селюковым, он приводил такие данные, что у нас дело доходит до того, что приезжают гражданки Таджикистана, например, других среднеазиатских стран, в Югру, рожают в супер-крутом сургутском перинатальном центре, бесплатно, и при этом еще получают от Югры сертификат на 100 тысяч рублей и так далее, и так далее. То есть это была такая невероятная щедрость. Кажется, эти времена у нас потихоньку подходят к концу. Как ты на это смотришь?

Т.С.: Я смотрю на это исключительно положительно, потому что никому из здравомыслящих людей не придет в голову открыть дверь в свой дом, запустить туда гостей, какими бы они ни были прекрасными, и начать раздаривать личные вещи просто так. Просто так, потому что они гости. Это приведет, очевидно, очень быстро к тому, что ты окажешься в опустошенном доме, а сами эти гости на самом деле не сильно-то уж и станут счастливее от того, что вынесут твои предметы из него. Значит, Югра, видимо, не единственный регион в России, и можно говорить, что в целом Россия пошла с определенного момента по ошибочному пути в вопросе удовлетворения нужд мигрантов и иностранцев, среди которых очень много нелегалов, как мы понимаем.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: По пути Западной Европы. А что происходит сегодня в Западной Европе, всем хорошо видно, все это мы видим из новостей.

Д.Щ.: Кстати, я могу сказать, что вот буквально свежая статистика: примерно 770 тысяч человек в России находятся на основаниях примерно никаких. То есть они находятся как бы под угрозой высылки, если их будут находить – их будут выдворять. Но вот конкретно в Югре с начала года 400 человек нашли и уже отправили домой. Но вот этот процесс сейчас тоже идет, и этот процесс, он, может, не настолько масштабен, но он в процессе, он живет.

Т.С.: Здесь было бы неплохо спросить профессора Зубаревич, какой коэффициент официальной статистики к реальным данным. Я думаю, что эти 700 тысяч надо умножить на некую цифру, минимум, 3, и тогда мы что-то получим более-менее соответствующее действительности, если не больше. Ну просто посмотрим на количество строительных компаний в России, на работников этих строительных компаний, посмотрим на коммунальные компании и сферы ЖКХ и так далее. Я уж молчу о том, сколько иностранных граждан мы видим в сфере услуг, в сфере такси, в сфере торговли и так далее. Нет, речь, конечно же, идет не о 700 тысячах на всю страну, а кратно иных суммах, больших.

Итак, мера очевидная, потому что социальная инфраструктура государства, естественно, рассчитывается, исходя из официальных данных по населению в этом государстве. Вот если у нас в Российской Федерации 146 миллионов населения – значит, на 146 миллионов населения надо создавать социальных благ всевозможных: от поликлиник до кладбищ. Значит, даже 700 тысяч сверх этой цифры – это уже нагрузка, которая никаким бюджетом не предусмотрена, мы это понимаем. А если этих людей еще больше, или эти 700 тысяч имеют склонность пользоваться бесплатными социальными услугами, скажем так, менее скромно, чем коренное население, и менее интенсивно, то нагрузка возрастает еще сильнее на социальную сферу.

И мы на примере города Сургута, на примере Югры давно уже наблюдаем ситуацию, при которой местное коренное население не в состоянии, как прежде, попасть к квалифицированному доктору, например. Мы наблюдаем огромные очереди на те услуги, которые еще совсем недавно, несколько лет назад, вполне были себе доступны. Я могу на своем примере рассказать: буквально чуть больше недели назад мне понадобилось пройти пару обследований, связанных… Ну, МРТ, суставы – все такие дела как бы. Просто проверка, текущая проверка – все.

Если несколько лет назад я спокойно приходил в одно из лучших медицинских учреждений города и там через платную регистратуру заказывал себе все эти вот проверки, обследования и спокойненько успевал за 3-4 рабочих дня пробежать кучу докторов, то сейчас это невыполнимая задача, просто невыполнимая – все. А получить направление от лечащего доктора, профильного, для того чтобы тебе, например, дали куда-то там направление на МРТ, на КТ – то, что считается дефицитным в наших медицинских услугах – это просто невозможно.

Когда я начал заниматься выяснением причин недоступности медицинских услуг для местного коренного населения… Естественно, я же слышу еще от своих знакомых, близких, родственников – ситуация примерно такая же: если у тебя нет возможности кому-то позвонить по старому знакомству – считай, что ты не попадаешь уже к квалифицированному медицинскому персоналу.

А выясняется, что наши дорогие гости, приезжая в Сургут, в Югру, устраиваясь на работу на уровень как минимум средних медицинских работников, начинают, пользуясь своим служебным положением, распределять вот эти вот самые направления на дальнейшие медицинские обследования по своим, как говорится, по близким, по родственникам, потому что у них уклад жизни такой: они, в общем-то, родоплеменным строем живут. Это означает, что они, появляясь здесь у нас, сразу стараются привезти как можно больше своих родственников. И таким образом медицинская система, организованная на государственные деньги для обеспечения медицинского обслуживания местного населения, начинает работать на неместное население, начинает работать на иностранцев, на мигрантов, в том числе на нелегальных мигрантов.

Посмотрите на нашу травматологию, там же вот, если… Опять, у меня там был вывих пальца у ребенка, я простоял 2 часа. Я посмотрел на контингент, который туда приходит. Скажем так, он изменился, значительно изменился. То есть, если раньше это были, особенно в праздники, всякие наши местные, какая-то такая побитая братва местная, то сейчас люди, скажем так, явно из других стран и регионов.

Поэтому сколько ты денег не будешь вкладывать в развитие социальной инфраструктуры: в поликлиническое дело, в больницы, в школы, в детские сады, в спортивные заведения – при открытых настежь границах мы никогда не обеспечим потребности коренного местного населения в тех услугах, в которых оно, безусловно, нуждается. Поэтому, наконец, до руководства нашего региона как минимум дошло очевидное: если ты иностранец, то будь добр, пожалуйста, если ты тут хочешь жить, получи право на проживание.

Право на проживание называется вид на жительство, а вид на жительство – это соблюдение ряда принципиальных условий: ты не можешь находиться на нелегальном положении, ты не можешь нигде не работать, не иметь официального дохода, не быть застрахованным, не иметь официального жилья, по официальному договору или официально купленному. То есть все это, если ты не исполняешь, является основанием для того, чтобы считать тебя нелегалом на территории данного государства. Это же понятная вещь, правильно? Плюс, находясь на территории другой страны, ты при въезде в другую страну обязан, даже если ты турист… Они же все въезжают как туристы, большинство, ну, у нас безвизовое сообщение с этими странами Азии.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Ты обязан иметь медицинскую страховку, которую никто, естественно, из наших дорогих гостей (дорогих – уже в смысле дорого нам обходящихся) дорогих гостей не оплачивает. Вам где-нибудь, я не знаю, в Италии, во Франции ведь, когда вы в туристической поездке, не придет в голову заехать в страну, не имея туристической страховки. Во-первых, скорее всего, вам даже турфирмы не позволят этого сделать. А вы, когда будете визу получать, первый вопрос, который вам задаст посольство страны: «А где ваша медицинская страховка?» Вы же не пойдете в больницу какую-нибудь где-нибудь, я не знаю, в этих странах и многих других, и на основании просто факта вашего существования на белом свете требовать бесплатного оказания вам медицинских услуг. Так просто не бывает.

Нет, так бывает, но почему-то, вот видите, как-то выборочно. Если, скажем так, вот мы с тобой поедем в какую-нибудь Англию-Британию – нас не пустят бесплатно обслуживаться. А житель какого-нибудь Судана почему-то получает медицинскую помощь бесплатно и в полном размере. Вот примерно такую ошибку стали совершать в нашем регионе, это продолжалось уже достаточно большое количество лет. И это неправильно, потому что тот же перинатальный центр построен для жителей Российской Федерации, а не для иностранцев. А если мы построим для иностранцев и…

Д.Щ.: Нет, ну иностранцы могут приезжать и за деньги делать все, что их душе угодно.

Т.С.: Делайте. Делайте, это называется медицинский туризм. Это прекрасно, это внебюджетный источник дохода для любого бюджетного учреждения, каковыми являются крупнейшие медицинские учреждения в Сургуте и в Югре. Пожалуйста, платите деньги. Но почему-то платим деньги мы – жители Сургута, которые там родились, прожили всю жизнь, наши родители, которые оттарабанили по 50, по 60 лет на освоении Севера. А наши дорогие гости спокойно получают бесплатные направления. Значит, мера очевидная, она должна проводиться очень жестко. И вообще, надо всех этих халявщиков отсекать. Тут нет никакой ксенофобии, никакого расизма – это элементарное наведение порядка на своей территории. Ну как? Тогда надо признать, что население Югры – это, я не знаю, не 1,7 миллиона или 1,5 – сколько у нас по статистике официально?

Д.Щ.: 1,7, да.

Т.С.: А 3 миллиона, например. Давайте сразу будем учитывать население нескольких среднеазиатских стран. Тогда это будет справедливо. Тогда на этот объем надо выделять из государственного финансирования, из регионального бюджета деньги на строительство социальной инфраструктуры. Но ведь финансовый департамент округа сразу скажет: «Это невозможно. Вы о чем говорите? Где мы такие средства возьмем?» А по факту мы это осуществляем, по факту мы, как ненормальные, строим школы в том же Сургуте, а нам их не хватает. А нам их всегда будет не хватать, потому что мы эти школы строим не для местного населения, а для наших дорогих гостей.

Вот как только мы поймем, что дорогие гости должны точно так же в этих школах учиться за деньги либо становиться полноценными гражданами Российской Федерации, не на основании просто какого-то доброго жеста, а на основании долгой, тяжелой, очень дорогостоящей натурализации – это процесс. Это процесс. Привозите сюда к нам свои деньги, тут их инвестируйте, покупайте официально здесь жилье. Только не одну студию на 4 семьи, где прописано по 200 человек – нет, пожалуйста, соблюдайте социальные нормы проживания. Сколько у нас там? 18 метров на человека, по-моему? Вот, соблюдайте. Это все должно государство отслеживать.

Имейте страховку, имейте официальное трудоустройство, естественно, интегрируйтесь в общество, не создавайте анклавы, не выделяйтесь в местном культурном пространстве нарочито демонстрируемыми вами вашими культурными кодами – и тогда никаких вопросов не возникнет, тогда это будет настоящая гармония между народами. То, как было – сто раз мы об этом говорили – во времена Советского Союза. Все-таки смешение народов проходило в рамках признания неких общих культурных кодов и традиций. На той территории, где это, соответственно, происходило. Правильно?

Д.Щ.: Да. Ну что ж, уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, пишите, что вы думаете по этому поводу, что, может быть, еще, в какую сторону нам нужно дальше двигаться в этой вот политике наведения порядка у себя дома.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.