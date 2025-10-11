Запрет хиджабов в школах Югры: что это значит и к чему приведет

В Югре официально запретили ношение религиозной одежды в школах. Речь идет о хиджабах, никабах и любых религиозных атрибутах. Департамент образования региона объяснил: школа — это светское пространство, и внешний вид учащихся должен этому соответствовать.

В проекте «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, что стоит за этим решением — политика, общественный запрос или здравый смысл, где проходит грань между культурой и законом, и как правильно выстраивать баланс между сохранением культурной идентичности гостей Югры и соблюдением местных норм.

Дмитрий Щеглов: Новость из системы образования Югры, которая вышла на федеральный уровень. В нашем регионе официально, на уровне департамента образования и молодежной политики, запрещено ношение любых религиозных атрибутов и символов в плане одежды в школах. Заголовки по этому поводу вышли в следующих формулировках: «В Югре запретили хиджабы и никабы в школах», потому что действительно чаще именно такой формат одежды используется в повседневной жизни, в том числе и детьми. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский, журналист, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Значит, ситуация такая: власти Югры констатировали, что школа – это светское заведение и, соответственно, одеваться там нужно в светскую одежду. Ношение религиозной одежды – нехорошо, не подобает. Если кому не нравится, те могут выбрать какой-нибудь другой формат обучения: домашний, например, или еще какой-то, или принимать какие-то другие решения.

Высказывался по этому поводу главный муфтий Югры Тагир хазрат Саматов, он сказал, что это нормальное требование, потому что в исламе, например, нет жесткого требования, чтобы девочки до 18 лет ходили в хиджабах или никабах. Если семье так сильно хочется, то можно, например, в хиджабе дойти до территории школы, там его снять, отучиться спокойно, выйти за территорию школы, надеть хиджаб и пойти по улице обратно – и все вроде как должны быть довольны по этому поводу.

Что ты думаешь по этому поводу? Это какая-то тенденция? Или это не тенденция? Это какой-то мягкий разворот? Или сильный разворот в политике Югры в плане межнациональных отношений, в плане миграционной политики и вот всего этого направления?

Т.С.: Здесь все просто: в светском государстве – светский стиль одежды. Абсолютно ясная, понятная позиция. Да, это, наверное, можно назвать разворотом, когда после нескольких лет, может быть, даже уже десятилетий, достаточно лояльного отношения к теме принятия гостей в нашем регионе, на нашей земле, мы многие вещи упустили, не продумали. Но на сегодняшний день мы имеем достаточно богатый опыт взаимодействия с другими культурами, в том числе другими религиями, и в Югре, и в России, и в Европе. И мы видим, что всегда возникают проблемы в межнациональном отношении, в межрелигиозном отношении тогда, когда страна принимающая оказывает очень лоялистское отношение, проявляет очень лоялистское отношение к гостям.

Позиция ведь очень простая: в чужой огород со своим уставом не лезут. Соответственно, если кто-то хочет жить не в своей родной земле, а в другой стране, которая является другой не только территориально, но и культурно, и по религиозному признаку, тот, кто хочет туда переехать, он должен принять правила своего нового места жительства – это нормальная вещь. Правильно?

И ведь мусульманский мир и мусульманская религия – это не про хиджабы. Ведь светский стиль одежды как элемент общего светского стиля поведения – это нормальная совершенно ситуация в очень многих мусульманских странах (и мусульманских регионах России, кстати говоря). Значит, мы понимаем, что наши гости не могут забыть свою родину и свои культурные коды, и никто не покушается на их право оставаться тем, кто ты есть по рождению: таджик, туркмен, узбек, киргиз, дагестанец, чеченец – это понятная вещь.

Но в светском христианском регионе, или в светском регионе, или только в христианском регионе … Просто в России отделена церковь от государства – тут понятная ситуация, но есть страны, где официально закреплено доминирование той или иной религии, вот есть даже христианские такие страны, но тем не менее мы говорим про Россию. Россия конституционно определила, что государство и религия, какая бы она ни была, отделены друг от друга в этой стране. Поэтому проявлять свою религиозность повседневно и ежесекундно, перманентно, в светском государстве, в соответствии с Конституцией, неправильно. Все.

Школа – это светское заведение, это многоконфессиональное, многонациональное заведение, и не может такого быть, чтобы представители одного культурного направления доминировали и высказывали свое право на демонстрацию принадлежности к той или иной культуре или религии. Ведь не приходит белорусам или украинцам ходить в вышиванках, правда? А русским в кокошниках, а татарам в тюбетейках.

Мы понимаем, что Россия – это светская и преимущественно христианская, православная страна – значит, культурные коды, связанные с тем, что Россия – это светская и преимущественно христианская, православная страна, обязаны чтить и уважать остальные меньшинства. А вот доминирующая культура и доминирующая религия, безусловно, не имеют встречного права каким-то образом подавлять культуру других народов и меньшинств – это ясная вещь. Но то, что составляет нашу повседневную светскую жизнь, пожалуйста, друзья, будьте добры, выполняйте – это нормально.

Никому из, я не знаю, гостей Объединенных Арабских Эмиратов, или Бахрейна, или Катара, или Саудовской Аравии не придет в голову ходить топлесс на их пляжах. Правда? Это запрещено. Ни у кого не вызывает никаких вопросов? Нельзя распивать во многих арабских странах спиртные напитки не то что публично, а даже в питейных заведениях, в ресторанах, в точках общепита и в гостиницах. Это же ни у кого не вызывает вопросов? Нельзя одеваться таким образом, чтобы местные жители испытывали чувство дискомфорта и тем более оскорбления от вашего стиля одежды. Это же ни у кого не вызывает вопросов?

Д.Щ.: Конечно.

Т.С.: Кому-то может показаться: что им жалко, что ли, если я буду ходить по центру города в шортах? Это наше представление о нашей культуре. А у хозяев есть свое представление об их культуре, и мы не можем приехать в чью-то страну и диктовать ее жителям, как они должны нас воспринимать, и как они должны нас терпеть – нет, мы там гости.

Кстати говоря, я замечу, что в большинстве ортодоксальных, как считается, мусульманских стран, вы никогда не получите гражданство – вот просто. Максимум, на что вы можете рассчитывать – какая-то долгосрочная виза, может быть, даже где-то ВМЖ, но чтобы стать гражданином, соответственно, потом требовать каких-то дополнительных прав, вы не можете. Вот так они защищают себя. Правильно, кстати говоря, делают. А мы в этом вопросе долгое время демонстрируем какую-то сверхлояльность.

А я напомню, что Советский Союз примечателен в том числе своим экспериментом по созданию новой так называемой общности. Я не апологет коммунистической идеологии, но то, что называется «советский народ» – это явление интересное. И одним из отличий советского народа от… А это сборный народ, из множества совершенно несовместимых наций и народов: где эстонцы и латыши, и где таджики? Ну это совершенно разные культуры, это разные цивилизации. И тем не менее… Или возьмем еще более драматичное сравнение: где азербайджанцы, где армяне? Да, они живут всю жизнь вместе, но в конфликте и в войнах тысячи лет. А на территории Советского Союза оказалось, что они могут существовать вполне себе мирно и соединяться в какой-то единый культурный слой: одинаково одеваться, говорить на одном языке, разделять общие в целом ценности. То есть это очень интересная вещь.

Соответственно, если какая-то страна, в данном случае берем Россию или Югру как ее регион, важный регион, проявляет гостеприимство по отношению к другим народам – это прекрасно, потому что обмен культурами – это очень здорово, это обогащает нас, хозяев этой территории. Пожалуйста, приглашайте. Но мы должны взамен требовать какие-то правила поведения. И история с хиджабами – это только один из многих элементов. Это очень нормальная вещь.

Если вы оправляете свои религиозные потребности, ходите в мечеть по пятницам, это ведь не означает, что вы должны, тысячи человек, проявляя полное неуважение к местным жителям, бросать свои автомобили вот просто где попало. То есть это же несовместимые вещи? Вот вы верите в Бога, и у вас прекрасная религия, и вы говорите, что это миролюбивая религия, а вы без всякого уважения к жителям домов целого огромного микрорайона закупориваете въезды-выезды только потому, что у вас, вот у вас случился намаз. Понимаете?

То есть представьте себе, что, я не знаю, какая-нибудь православная община в Эмиратах перекрывает въезды-выезды перед каким-то православным храмом. Ну, в Эмиратах нет и быть не может православного храма, но представим вдруг, перед каким-нибудь молельным домом. Невозможно. А почему? А потому что местные власти этого никогда не допустят. Это беспорядок, это нарушение их уклада жизни. Так мы должны точно так же относиться ко всем нашим гостям: с величайшим почетом, уважением и даже пиететом в том, что касается их личности, их культуры, их историй, их религий и их пребывания на нашей земле, и с жесточайшим применением закона при обнаружении любого нарушения этого самого закона, не делая исключения местным жителям, коренным жителям: они так же ходят под законом.

А мы стесняемся, мы стесняемся показаться ксенофобами, неуважительными, и в результате это иногда (иногда – не всегда) приводит к тому, что люди, которые являются нашими гостями, немножко превратно понимают свои права. А здесь, по-моему, никакой проблемы вообще не существует. Светская школа – пожалуйста, по правилам этой земли приходите, учитесь, внедряйтесь в наше общество и составляйте с нами единую общность – это прекрасно, это просто замечательно, когда люди, народы смешиваются, и в результате этого возникает какая-то новая социальная общность. Почему нет?

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие друзья, прошу высказываться комментаторов, читателей, слушателей о том, что вы думаете по поводу конкретно этого запрета и вообще развития ситуации с межнациональными отношениями в Югре. Потому что, например, я видел такое исследование, что за последний год, кажется, за последний год, в Сургуте количество людей, доля людей, которые считают, что межнациональные отношения обострились, существенно выросло. То есть тут действительно власти идут, двигаются за общественным мнением, фиксируют его и думают, что с этим всем делать. Будем завершать на сегодня. Прошу ставить «лайки». Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка будет в описании. И через неделю вновь услышимся, поговорим о важных вещах. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.