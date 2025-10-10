Заборы, охранники, камеры: как реально повысить безопасность в сургутских школах

В сургутских школах может появиться новая система безопасности. Сегодня на охрану образовательных учреждений тратятся десятки миллионов рублей, но эффективность ЧОПов вызывает сомнения. Депутаты обсуждают переход к автоматизированным системам — распознаванию лиц, электронным пропускам и цифровому контролю входа.

В этом выпуске Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: почему нынешняя охрана школ часто превращается в фикцию, сможет ли система камер и распознавания лиц полноценно заменить живых людей, и если людей оставлять – то с какой подготовкой и функционалом.

Дмитрий Щеглов: В сургутских школах, возможно, изменится система безопасности. По крайней мере, такую тему обсуждают в городской Думе, потому что город платит достаточно существенные деньги за услуги ЧОПов, которые охраняют сургутские школы. Но зачастую, как говорят сами депутаты, те самые люди, которые охраняют эти школы, не представляют, не внушают, так сказать, особого трепета, потому что это может быть какой-нибудь 60-летний мужчина, не в самом расцвете, не в самой боевой форме, и что он сможет сделать с каким-нибудь злоумышленником – никому не понятно.

Депутаты предлагают изменить всю эту схему и поставить автоматические системы считывания лиц, распознавания лиц, и так далее. В общем, чтобы пропускная система была максимально автоматизированной, ну а в случае какого-то ЧП, чтобы в школу приезжали специально обученные, действительно натренированные для устранения опасностей люди. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи, обсуждаем эту тему. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну, вообще, безопасность детей – это у нас такая история, которая, она, с одной стороны, абсолютно сакральная: естественно, мы все хотим, чтобы дети были в безопасности. А с другой стороны, из-за этой безопасности творятся совершенно всякие странные вещи. Мы знаем про все эти заборы бесконечные, которые мы с тобой обсуждали, мы знаем, что вот все эти пропускные системы, довольно местами странно выглядящие – в общем, это то, что называется в профессиональной сфере «театр безопасности». То есть людям показывают, массовому потребителю показывают, что власти занимаются безопасностью, но зачастую к реальному обеспечению сохранности людей это может не иметь никакого отношения. Что ты видишь вот в этой системе? Что тебе, может быть, примечательно стало?

Т.С.: Не хотелось бы, чтобы из одной крайности мы теперь пришли к другой крайности, то есть от физической охраны объектов, где находятся дети, мы перешли к полной автоматизации процесса. Потому что, мне кажется, полная автоматизация проблему безопасности не решит. Мы, правда, при этом не понимаем, что под безопасностью понимают власти, что понимают родители, дети и педагоги. Я так думаю, что у каждого есть свой взгляд на эту тему.

Но, если очень все упростить и представить себе, что безопасной является та школа или то детское учебное заведение, куда не проникнет террорист, или насильник, или любое лицо, или группа лиц, которые могли бы совершить преступление над личностью, насилие над личностью – вот это главная вещь – то надо тогда смотреть, о каких эффективных мерах здесь уместно говорить. Заборы, с моей точки зрения, не выполняют никакой функции, кроме физического ограждения, обозначения территории школы от остальной территории.

Д.Щ.: Я бы тут еще сказал, знаешь, ну, это очень… Можно представить себе, давайте понадеемся, что такого никогда не случится, но можно себе представить страшную ситуацию, когда детям нужно реально убежать с территории школы, а там заборы стоят вокруг.

Т.С.: Ну, тоже как вариант возможной проблемы.

Д.Щ.: Ну тем не менее, да.

Т.С.: Поэтому пока на заборах не останавливаемся.

Д.Щ.: Да-да.

Т.С.: Это тема многажды проговоренная, и я против заборов, я… И, кстати говоря, политика нынешняя Главы Сургута Максима Слепова по сносу заборов дает надежду на то, что рано или поздно и к теме заборов вокруг учебных заведений власти подойдут более-менее осмысленно.

Охранники, пресловутые охранники. Я думаю, в каком-то виде физическая охрана в школах и детских садах, видимо, должна оставаться. Есть шлагбаумы, которые надо открывать-закрывать, в том числе во внеурочное время, и как-то этот процесс регулировать. А внеурочное время – это время кружков, дополнительных занятий, родительских собраний, каких-то школьных акций, и какой-то порядок в этом процессе, и контроль за этим процессом необходимо обеспечивать.

Есть необходимость присутствия обученного ремеслу, я не знаю, даже воевать в том числе, видимо, то есть, если надо отстреливаться, кого-то как-то нейтрализовывать – это все-таки боевые навыки, в школах, потому что психологически, мне так кажется, большинству родителей и педагогическому составу такая мысль душу бы грела. Здесь вопрос качества тех людей, которые якобы работают охранниками.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: Конечно же, на абсолютное большинство работников частных охранных предприятий просто жалко смотреть. Это какие-то больные, чахоточные, несчастные люди, которые еле держатся на ногах, и о каком обеспечении безопасности и возможной, не дай бог, борьбе за чью-то жизнь может в случае с такими охранниками идти речь. Я вообще думаю, что ЧОПы в России превратились в такой легальный способ прокручивать большие бюджетные, контрактные деньги на обеспечение охраны всевозможных объектов.

То есть все понимают, что в ЧОПах работает черте-кто, и никакой охранной деятельностью данные, физически немощные, а зачастую просто, судя по лицу, и интеллектуально абсолютно беспомощные люди, которые не могут в критической ситуации никакого решения принять, они не в состоянии выполнять ту функцию, которая закладывается в муниципальный контракты или госконтракты, в тендеры на покупку услуг охраны тех или иных муниципальных бюджетных объектов. Значит, если ЧОПов много, и они выигрывают конкурсы, но мы чисто физиогномически видим неспособность тех людей, которые эту работу на месте выполняют, эту работу выполнять – значит, это фикция.

И здесь вот властям надо подумать: каким образом нанимать охранников, физических охранников, для того чтобы мы имели дело не с профанацией, а с оказанием реальных услуг. Мне в голову приходит сразу мысль о вневедомственной охране, которая является структурным подразделением Министерства внутренних дел. Все-таки это специально обучаемые люди, это полиция, это тревожная кнопка, которая сразу срабатывает, это военизированные подразделения в случае чрезвычайной ситуации – в общем, это другой уровень обеспечения безопасности.

Другой вопрос: есть ли у в данном случае сургутского подразделения вневедомственной охраны объем работников, необходимый для обеспечения безопасности во всех школьных заведениях? Если нет, может быть, лучше идти в том числе этим путем: давать через те же разыгрываемые конкурсы деньги нашей полиции, чтобы она могла развивать это подразделение.

Но здесь мы подходим к третьему уровню проблемы. А сколько надо этих охранников на каждую школу? Какая это квалификация действительно? Чем они действительно должны заниматься, кроме как быть вот этими пугающими всех и вся церберами, элементарно работающими на отрицательный имидж учебного заведения? Одно дело: ты входишь в школу, это все-таки какой-никакой храм науки, в университет, и ты ощущаешь атмосферу учебного заведения. Другое дело: тебя на вахте встречает странное существо, совершенно асоциального внешнего вида, рявкает на тебя, и а приоре относящееся к тебе как к нарушителю, как к врагу, как к преступнику.

Это, кстати, психологическая проблема у большинства охранников: они на настоящих преступников боятся рявкать, а когда они видят перед собой интеллигента, они сразу думают, что являются властителями мира.

Так вот, если речь идет о вневедомственной охране – какое количество этих самых охранников, какие они функции выполняют, насколько они интегрированы в хозяйственный процесс школьный? Ну, например, кто открывает шлагбаум: дворник, сторож или работник вневедомственной охраны? Это вот тоже надо проработать. Но я за то, чтобы при каждой школе какой-то пост вневедомственной охраны был.

Плюс к этому, надо работать много с местной полицией, для того чтобы она усилила патрулирование подобных объектов. Мы говорим о школах и детских садах, ну и других учебных заведениях, может быть, музыкальные школы – там, где находятся дети. Потому что действительно проблема угроз в школьной среде сегодня большая.

Но, четвертый уровень проблемы. А если неладное задумал ученик, вот который ходит, проходит через все эти посты охраны, через все эти камеры? И он хочет совершить преступление: расстрелять своих соучеников, учителей. Как быть в этой ситуации? Здесь депутаты и чиновники думают, я думаю, в верном направлении: надо максимально автоматизировать всю систему распознавания личностей на случай совершения преступления, а может быть, и на случай профилактики.

Понятно, что найдутся многие критики этого подхода, которые справедливо будут бояться вмешательства в частную жизнь. Но во всем мире, в Москве, в крупных городах России система распознавания лиц в политике профилактики преступлений и потом обнаружения преступников свою эффективность показывает. То есть, что есть – то есть. Мне тоже не хотелось бы, чтобы мое лицо фигурировало через каждые 100 метров на камерах и куда-то там записывалось. С другой стороны, если я не вынашиваю злого умысла – ну какая мне проблема? Ну, фиксируют. Но нас же фиксируют в аэропортах, в каждом автобусе камера находится, в самолетах, в поездах, в лифтах, ну и так далее.

То есть психологический момент, неприятность момента понятна, обсуждаема. Практически, почему бы действительно школьную территорию, прилежащие к ней проезды, дворы, не обеспечить системой распознавания лиц – раз. Проход в школу не обеспечить электронным каким-то, фиксируемым способом, какие-то электронные ключи.

Д.Щ.: Ну да, пропуски.

Т.С.: Они же могут являться платежным средством – это нормальная система совершенно, когда вот бейдж висит на шее у тебя, это твой ключ, сразу фиксируется, когда ты входишь, когда ты выходишь. На этом же носителе может находиться какая-то депозитная сумма для питания, для покупки каких-то услуг на территории школы, ну, это часто бывает в столовой: какие-то автоматы, я не знаю, какие там вещи бывают.

Собственно, вот так вот. То есть нормальный, комплексный подход, состоящий из четырех-пяти позиций, мог бы дать конечный результат какой-то положительный. Но чтобы это все не превратилось в очередную кампанейщину, когда вот мы сейчас опять освоим кучу денег на те же камеры, на те же чипы, считыватели, а в итоге по большому счету проблема безопасности не решится. Но я бы обратил внимание на проблему качества ЧОПов: я считаю, что это просто фикция. Большинство ЧОПов, которые мы видим, это просто черте-что. Может быть, в больших корпорациях это сильные ЧОПы, ну, в «Сургутнефтегазе», я допускаю.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: А вот то, что в школах, то, что в торговых центрах, то, что в муниципальных учреждениях – это просто какие-то слезы. Поработать со вневедомственной охраной, выяснить запросы полиции встречные, как она готова организовать эту работу – да, надо. И максимально привести территории школ, учебных заведений к современному состоянию, в соответствие с техническим прогрессом. Если уличные камеры есть, они работают на общество – значит, надо это использовать. Все.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, уважаемые читатели и слушатели, пожалуйста, высказывайтесь в комментариях, что думаете, как вы видите обеспечение безопасности в школах, нужно ли делать больше, может быть, вы думаете, что ее сейчас слишком много, и можно немножко даже хватку поослабить. Любые мнения нам интересны. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка будет в описании. И до новых встреч. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.