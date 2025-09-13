Ярмарка в центре Сургута собрала 60 тысяч посетителей — какие выводы и что делать дальше

В центре Сургута прошла масштабная ярмарка «Товары земли югорской» — более 150 производителей со всего округа, перекрытая площадь и 60 000 посетителей за два дня. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: почему сургутяне так активно поддержали событие, как ярмарки и фестивали формируют новый городской бренд, что мешает появлению регулярных блошиных рынков и районных праздников, и какие форматы уличной торговли и общения можно развивать уже в уходящем сезоне.



Дмитрий Щеглов: В Сургуте прошло, в некоторой степени, беспрецедентное событие: центр города, возле центральной площади «Газпрома» и бывшего «Тюменьэнерго», перекрыли от проезда транспорта и там разбили, на центральной площади, большую ярмарку, которая называлась «Товары земли югорской». Где-то больше 150 производителей со всего округа туда съехались, была большая кампания в социальных сетях и СМИ о том, что эта ярмарка будет проходить два дня. Ну и в принципе все прошло достаточно серьезно: приезжал губернатор, приезжали всякие-разные статусные гости, и, как нам сообщает городская администрация, 60 тысяч человек за два дня эту ярмарку посетило.

Обсудим, что это значит для города, что эта практика может собой знаменовать, и что еще можно сделать. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как тебе новость про ярмарку? 60 тысяч человек, то есть опять же, если мы верим этой статистике, а у нас как б нет особых поводов ей не верить, я совершенно не удивлен, что большое количество людей на такую ярмарку бы съехалось, потому что это действительно что-то необычное. И, как нам рассказывают, это вот такая первая в своем роде окружная ярмарка, которая была специально завезена именно в Сургут, и она дальше будет появляться в других городах округа и, собственно, повторяться, иногда так же приезжать в Сургут вновь. Как тебе вся эта история?

Т.С.: Восхитительно. Молодцы. Больше, чаще, лучше надо делать это. Смотрите, Сургут – город дачников, с советских времен это повелось. Еще какую-то огромную кучу лет тому назад в Сургуте было 50 тысяч дачных участков. То есть горожане обожают рыться в земле, выращивать свои овощи, а некоторые умудряются даже выращивать фрукты. И это просто в крови у огромной части сургутского народа. Поощрять этот интерес, очевидно, необходимо, то есть тут выстрелит любая идея. «Урожай года» как популярен в Сургуте тоже.

Д.Щ.: Ну да, да.

Т.С.: Вот идея фермеризации городского рынка, где сургутяне могли бы свои продавать излишки, фермерской своей сельскохозяйственной деятельности, тоже прекрасна. В общем, так получилось, что в нашем очень северном городе сельское хозяйство стало любимым занятием, наверное, для большинства людей. И это очень интересный фактор.

По поводу ярмарки. Очевидная вещь, что любая ярмарка, любой фестиваль, любой городской праздник вызывает у населения интерес и восторг. Это самый такой объединяющий людей формат: люди выходят из домов, идут на улицу, и их развлечением становится не какой-то традиционный, а часто очень пошлый, концертик заезжих звезд, а такое активное действо. То есть они видят, как другие люди своими руками, своим трудом создали нечто, в данном случае, вырастили нечто. Понятно, что это рождает бурю очень позитивных эмоций.

Тут говорить нечего: надо по прошествие этого фестиваля все очень четко проанализировать, посмотреть на все слабые места в его организации и использовать уже на будущий год наработки, для того чтобы этот фестиваль… Ну, очень хотелось бы, чтобы этот фестиваль стал постоянным, прошел с еще большим успехом. Когда фестиваль станет успешным – не успешным по факту его проведения, а успешным как отработанная технология – это родит, создаст новую визитную карточку Сургуту, может быть, даже целому региону. Это брендирование, это прекрасная вещь. Чего еще можно сказать по этому поводу, даже себе не представляю.

Д.Щ.: Я бы здесь добавил такую историю, что – сделал отсылку к нашим многим предыдущим разговорам – о том, что вообще человеческая тяга к общению, общению-взаимодействию торговле, в Сургуте она, естественно, очень высокая. И, мне кажется, пока то, что этот фестиваль прошел, и он был так успешен и популярен, говорит о том, что сургутяне в принципе к такому формату готовы. Это значит, что можно не только «Товары земли югорской», не только речь идет о том, что люди вырастили, или выпекли, или смастерили, а дело в том, что люди еще могут обмениваться собственными вещами. И то, о чем мы говорили, блошиный рынок, вот блошиный фестиваль, точно так же можно провести, точно так же можно выбрать другую локацию…

Т.С.: Ну это само собой.

Д.Щ.: Да. Другую локацию, опять же как мы предлагали, возле агентства бывшего нашего. Там хорошая площадь, хорошее проходное место, и люди могли бы там… Опять же сделайте вы эту штуку, пару раз за лето, может быть, один раз за лето для начала, ну а так-то, в принципе, пару-тройку раз за лето вполне себе можно провести. И народ бы там просто отрывался и колбасился на полную катушку. Там все бы друг другу что-нибудь продавали и приносили всякие интересные штуки, и все бы радовались жизни очень активно.

Т.С.: Да, это очень важная, очень важная ремарка. И я не могу понять, почему наш муниципалитет не рискует пойти на этот шаг и организовать подобную ярмарку. Блошиный рынок, боже мой, блошиный рынок – это так великолепно. Отодрать людей невозможно с блошиного рынка. Ходят, выбирают эти рюмки, пластинки, я не знаю, вещи – все нормально. Надо делать. Кстати говоря, можно рискнуть и сделать до конца летнего сезона: погода стоит хорошая – чего бы нет. Но тут надо организацией заниматься, потому что мало разрешить людям принести свои предметы там выставлять. Это же надо организовать ряды, организовать их хранение, пошел дождь, как это будет выглядеть, навесы, палатки, какие-то вещи. Это технология, этому надо элементарно подучиться где-то. Опыт проведения подобных ярмарок или блошиных рынков в стране есть – посмотрите, как это делают другие города. Ну, чтобы это был не какой-то бардак, а достаточно внятное, организованное мероприятие, очень интересное. Я бы полдома вынес с удовольствием просто на такой вот блошиный рынок, если бы он появился в Сургуте.

Д.Щ.: Ну и в качестве мысли, которую можно обдумывать: можно же проводить какие-то локальные, районные или микрорайонные мероприятия на каких-то площадках. То есть опять же здесь, наверное, этим могут заниматься ТОСы, или, может быть, депутаты, или, может быть, депутаты вместе с ТОСами, для того чтобы это уже такое, это более локальное, более камерное, но это уже речь идет о развитии добрососедства.

То есть, чтобы люди с района собирались, кто-то что-то свое продает, кто-то опять же в формате блошиного рынка, кто-то что-то испек, пригласили каких-то местных предпринимателей, которые какой-то едой торгуют. И вот так вот собираться, люди будут знакомиться, люди будут устанавливать там свои горизонтальные связи – это все будет тоже очень хорошо. Так что я бы предложил, как минимум вот той нашей активной части ТОСов, ТСЖешек и депутатов, об этом подумать, потому что явно запрос на подобное есть, и организовывать что-то такое было бы очень даже хорошо. Такая вот мысль.

Будем заканчивать? Будем заканчивать. Пишите свои идеи и пожелания, дорогие наши читатели и слушатели, что думаете на эту тему. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru. Ссылка будет в описании. И до новых встреч, через неделю вновь соберемся и поговорим о чем-то интересном. До свидания.

Т.С.: До свидания всем. Спасибо всем. Пока.