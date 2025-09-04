В Сургуте открылась выставка «Линия тени». Рассказываем и показываем, как звучит графика

В галерее «Стерх» открылась выставка сургутского художника и дизайнера Елены Суховой под названием «Линия тени». Это итог 30 лет творческого пути, личная хроника через тушь, перо и акварель.

«Художник всегда рисует свое восприятие мира − независимо от любых политических составляющих, потому что он считывает эту картинку мира из души каждого человека, который его окружает. Поэтому − линии и тени», − рассказала siapress.ru Елена Сухова.

Каждая работа на выставке − это высказывание, созданное по любви. Композиции охватывают и черно-белую графику, и цветовую живопись. Однако в стиле сохраняется одна суть − выразительная линия. Поэтому хочется подолгу вглядываться в картины художника.

На первый взгляд − просто узор. Но если всмотреться, то начинает проступать образ, эмоция, намерение.

В творчестве Суховой повторяются символы. Самый любимый − глаз. Он появляется и в портретах, и в абстракциях.

Среди повторяющихся мотивов − глаз. Это, как признается сама Сухова, особенная тема: «Я просто упиваюсь красотой человеческого глаза всевозможных людей. У всех они разные. Цвет может быть даже, как, казалось бы, одинаковый, но это такие вселенные».

Среди других важных мотивов можно заметить цветок и маски.

Посетить выставку «Линия тени» можно в галерее «Стерх» до 14 сентября.

Художник и дизайнер Елена Сухова рассказала в нашем интервью о новой выставке и стремлении к свободе.