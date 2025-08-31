Россиянам рассказали, какие виды бизнеса теперь запрещены в СНТ

С 1 сентября 2025 в силу вступают новые запреты для владельцев дачных участков. Никаких мини-отелей, автомастерских и магазинов на участках – только отдых, урожай и личные нужды. О том, что еще нельзя делать на даче с 1 сентября рассказали эксперты Объясняем.рф.

Теперь на даче нельзя будет:

– открывать коммерческие объекты: платные бани и сауны, хостелы, кафе, магазины, автомастерские, спортзалы, а также животноводческие фермы и питомники;

– оказывать платные услуги, в том числе работать парикмахером, швеей, столяром или массажистом прямо на дому;

– вести крупное производство: организовывать промышленные пасеки, птичники, тепличные комплексы или питомники животных для продажи;

– использовать участок как склад и хранить товары для последующей перепродажи;

– продавать участки отдельно от домов и построек на них, если землю после этого нельзя использовать по назначению.

При этом излишки урожая можно продавать, если для выращивания не нанимались рабочие, а участок – не больше 50 соток.

За использование участка не по целевому назначению положен штраф в размере:

– от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей – для физических лиц;

– от 1,5 до 2% от кадастра, но не менее 100 тыс. рублей – для юрлиц.

Если кадастровую стоимость не удается определить:

от 10 до 20 тыс. рублей – для физлиц;

от 100 до 200 тыс. рублей – для юридических лиц.

Между тем, дачники теперь вправе разводить сельскохозяйственных птиц и кроликов для личных нужд, но с соблюдением всех санитарных и ветеринарных норм, чтобы не мешать соседям.

Изменения также коснулись правил планировки: минимальные и максимальные размеры дачных участков будут определять регионы, а перечень допустимых построек расширили – включили колодцы и временные сооружения.

Напомним, с 1 сентября водителей также ждут нововведения – от новых правил медосвидетельствования до увеличения госпошлин и штрафов.

О том, какие еще важные законы вступают в силу с 1 сентября в России читайте здесь.