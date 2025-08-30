Рассказываем о законах, которые вступят в силу в сентябре 2025 года

В России 1 сентября традиционно приносит не только начало учебного года, но и новые правила. В 2025 году изменения затронут сферу кредитования, защиты прав потребителей, миграционного учета, здравоохранения и образования. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

1 сентября

Борьба с дистанционными хищениями

Операторы сотовой связи обязаны прекратить возврат средств с баланса мобильного телефона, если у правоохранительных органов есть достаточные основания полагать, что эти деньги использовались при совершении преступления. Нормы направлены на пресечение краж.

«Период охлаждения» для кредитов

Вводится «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа – для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов – для сумм от 200 тыс. рублей. Банки и МФО начнут проводить дополнительные проверочные мероприятия на мошенничество при проведении операций. Если проверок не было и возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, банки и МФО не смогут требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты, уступать права требования третьим лицам, например, коллекторам.

Самозапрет на кредиты через МФЦ

Все МФЦ должны начать принимать заявления на установление самозапрета на выдачу кредитов и займов. Это добровольный отказ от их оформления, который нужен для того, чтобы обезопасить себя от мошенничества. С 1 марта 2025 года такой самозапрет уже можно устанавливать через «Госуслуги».

Противодействие кибермошенничеству

Граждане смогут назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов с их счетов и получения наличных. Абоненты вправе направить оператору связи отказ от массовых вызовов. Появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Звонки от компаний и ИП начнут маркировать.

Правоохранительные органы смогут запрашивать данные о банковских счетах

Кредитные организации будут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Закон направлен на усиление мер по противодействию преступности.

Контроль за мигрантами

В Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов. Для них вводится обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное предложение. При смене места фактического нахождения мигранты будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней. Меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси.

Рост пошлин для мигрантов

Для иностранных граждан, приезжающих в Россию с целью заработка, появятся дополнительные государственные пошлины, в том числе за постановку на учет по месту пребывания, за продление срока временного пребывания или действия разрешения на работу, за выдачу или переоформление патента. Кроме того, увеличиваются некоторые действующие пошлины.

Запрет навязывать дополнительные платные услуги

Запрещается навязывать гражданам дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. Покупатель вправе потребовать от продавца возврата средств за товары и услуги, предоставленные без его согласия.

Отчет управляющих компаний перед собственниками

Закрепляется требование к обслуживающим многоквартирные дома организациям предоставлять собственникам информацию о своей работе. Перечень сведений для годовых отчетов будет единым. Это позволит повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ и ЖСК и сделать более эффективным контроль за их работой.

Повышение доступности важных лекарств

В законодательстве закрепляется понятие «стратегически значимые лекарственные средства». Это препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России, и производство которых должно быть обеспечено на территории нашей страны.

Развитие туров в дружественные страны

Вводятся льготы для туроператоров, организующих выезд туристов в сопредельные государства с благоприятными условиями для пребывания российских туристов. Закон призван способствовать развитию международного туризма с дружественными странами.

Подработка несовершеннолетних во время каникул

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут работать в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов. Для этого будет необходимо его согласие, а если несовершеннолетнему не исполнилось 15 лет, то и согласие одного из родителей.

Меры против необоснованных снижений премий

Работодатель обязан определить в локальных актах виды и размеры премий, сроки и основания их выплаты. Среди условий, влияющих на размер премии, могут быть эффективность и длительность работы, наличие дисциплинарных взысканий. Премии можно уменьшать только за тот период, когда сотрудник получил взыскание. Максимальный размер снижения общей зарплаты из‑за дисциплинарного проступка не может быть больше 20 %.

Отмена начисления неустойки до принятия наследства

Кредиторам запрещается начислять неустойки по просроченному кредиту или займу в случае смерти заемщика до вступления его близких в наследство. Максимальный срок действия запрета – не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством или решением суда.

Доступ к российским программам

При продаже смартфонов и планшетов должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений (RuStore), а также совершать платежи при установке и использовании программ при помощи этого магазина.

Усиление контроля за концессиями в ЖКХ

Вводятся единые требования к квалификации концессионеров в сфере ЖКХ. Важным фактором станет наличие опыта в выполнении аналогичных работ. Устанавливаются финансовые гарантии и ответственность за нарушение сроков. Изменения позволят ограничить участие в концессиях недобросовестных организаций и направлены на обеспечение стабильного функционирования сферы ЖКХ.

Порядок внесудебного банкротства граждан

Уточняется процедура обмена информацией между оператором реестра сведений о банкротстве, ФССП, Социальным фондом России, ФНС и кредитными организациями. Закон позволит сделать процедуру внесудебного банкротства граждан проще и избежать ошибочных отказов.

Расширение программы «Арктический гектар»

Действие программы «Арктический гектар» распространено на территории Белоярского и Березовского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С помощью этой программы можно получить один гектар для жилищного строительства или любой другой деятельности в Арктической зоне.

Мессенджер MAX начнут предустанавливать на смартфоны

Многофункциональный сервис обмена информацией должен быть предварительно установлен на отдельные виды технически сложных товаров, например, на новые смартфоны.

Регулирование БАДов

Биологически активные добавки нельзя будет изготавливать с использованием опасных для здоровья веществ: пестицидов, агрохимикатов, кормовых добавок, отдельных видов лекарственных средств. Медицинские работники смогут назначать БАДы, которые зарегистрированы и отвечают требованиям качества и безопасности. Сайты с информацией о запрещенных к продаже БАДах будут блокировать без суда.

Защита прав граждан на медпомощь

Повышается роль страховых медицинских организаций в защите прав и законных интересов граждан. Представители таких организаций будут помогать в предъявлении претензий к больницам и поликлиникам в связи с отказом в оказании медпомощи или ее некачественным предоставлением. ФФОМС будет проводить мониторинг деятельности страховых медорганизаций.

Дни отдыха для студентов-доноров

Студенты-доноры смогут взять выходные в день сдачи крови и ее компонентов и в день связанного с этим медицинского осмотра. Раньше такое право было только у работающих граждан.

Регулирование объемов платного приема в вузы

Правительство РФ получит полномочия по утверждению перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым устанавливается предельное количество мест для приема на обучение на платной основе. Также Правительство определит профессии и специальности, которые смогут получить господдержку в части образовательных кредитов.

Повышение безопасности граждан на зрелищных мероприятиях

Запрещено проводить зрелищное мероприятие, если место проведения не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической. Организатор мероприятия должен будет уведомить региональные и муниципальные власти о месте, дате, времени проведения, тематике мероприятия и планируемом количестве посетителей, а дальше эту информацию передадут органам внутренних дел.

Права жильцов, отказавшихся от приватизации

Члены семьи собственника изымаемого помещения, которые не участвовали в приватизации и утратили его вследствие изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, получили право получить жилье по договору социального найма вне очереди. Это возможно, если у них отсутствует другое пригодное для проживания место, и они приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье.

Повышение прозрачности сделок с недвижимостью

Данные о членах семьи (в том числе и бывших) собственника жилья будут включены в Единый государственный реестр недвижимости, а при оформлении ипотеки потребуется их нотариально удостоверенное письменное согласие. Закон поможет сделать сделки с недвижимостью прозрачнее и избежать спорных ситуаций.

Эффективность экологической экспертизы

Предусматривается аттестация экспертов, осуществляющих государственную и общественную экологические экспертизы.

Запрет производства неутилизируемых товаров

К полномочиям органов государственной власти РФ отнесено определение перечня продукции, производство и использование которой не допускаются в связи с невозможностью утилизации отходов от ее использования. В этот список включены многослойные и некоторые цветные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки.

Создание национальных парков

Национальные парки могут создаваться и расширяться по решению Президента России. Отдельные полномочия по госконтролю в области охраны окружающей среды и природопользования в отношении объектов органов госохраны передается ФСО.

Лесное семеноводство

В Лесном кодексе РФ появится отдельная глава, посвященная лесному семеноводству. Предусмотрен уход за объектами лесного семеноводства. При воспроизводстве лесов и лесоразведении не допускается применение нерайонированных семян лесных растений, саженцев, сеянцев, выращенных из семян, посевные качества которых не определены. Закрепляются положения о федеральном фонде семян лесных растений.

Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей

Устанавливаются требования к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей, порядок осуществления государственного контроля за ним, а также меры по пресечению незаконного оборота. Регламентируется порядок ведения реестра организаций и ИП, осуществляющих оборот.

Безопасность на месторождениях нефти и газа

Уточняются понятия горноспасательных и противофонтанных работ, отнесенных к аварийно-спасательным работам. Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка деятельности аварийно-спасательных формирований и служб, выполняющих такие работы, требований к их составу и оснащенности.

Работа такси

Юридическое лицо для получения права на деятельность службы заказа легкового такси должно иметь место нахождения на территории РФ. Служба заказа легкового такси обязана иметь филиал (представительство) в регионе, уполномоченный орган которого предоставил право на осуществление деятельности данной службы, в случае если количество легковых такси, используемых для выполнения заказов, превышает четыре тысячи в сутки.

Российская система бронирования

Установлена административная ответственность должностных и юридических лиц за нарушение требований к размещению информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе (АИС) оформления воздушных перевозок. Государство будет контролировать соблюдение требований в этой сфере.

Ужесточение ответственности для иноагентов

Усиливается ответственность для иностранных агентов за неисполнение законных требований Минюста России, в том числе за нарушение маркировки материалов. Штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – до 300 тыс. рублей, юридических – до 500 тыс. рублей.

Иноагентов не допустят к образованию

Устанавливается полный запрет для иностранных агентов на педагогическую и просветительскую деятельность независимо от возраста обучающихся. Также они не смогут получать не только государственную, но и муниципальную поддержку. Появится запрет на включение НКО, признанных иноагентами, в реестр социально ориентированных.

Запрет рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен

Запрещается распространять рекламу на информресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. Также это касается площадок, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя.

Защита детей от потенциально опасных газосодержащих товаров

За продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения вводятся штрафы. Они составят до 300 тыс. рублей для граждан, до 700 тыс. – для должностных лиц и до 2 млн – для юридических лиц.

Переподготовка учителей и педагогов

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников будет осуществляться в государственных и муниципальных образовательных организациях или в организациях с государственным участием. Закон направлен на повышение качества переподготовки учителей школ.

Уточнение порядка поступления в вузы для выпускников колледжей

Право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ по результатам внутренних экзаменов предоставят тем выпускникам колледжей, которые хотят продолжить обучение по тому же профилю. Соответствие профилей программ высшего и среднего профессионального образования будет определять вуз.

Ответственность за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов

Вводится ответственность за целенаправленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов из специального списка и получение доступа к ним, в том числе через VPN-сервисы. Нарушение повлечет административный штраф в размере от трех до пяти тыс. рублей.

Пособие по беременности и родам для обучающихся женщин

Увеличится размер пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся по очной форме в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Размер выплаты будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где женщина проживает, независимо от получения стипендии. Средний размер выплат составит 90 202 рубля.

Развитие высокоскоростного ж/д транспорта в России

Закреплены основы функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта. В частности, урегулированы отношения, связанные с эксплуатацией и функционированием высокоскоростного ж/д транспорта после этапа строительства и ввода в постоянную эксплуатацию объектов его инфраструктуры.

Газификация регионов

Создаются правовые нормы в сфере заключения регуляторных контрактов между органами власти и газораспределительными организациями. Прописывается порядок их заключения, изменения, расторжения и перечень существенных условий соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. Закон позволит увеличить темпы газификации регионов за счет привлечения дополнительных источников финансирования.

Совершенствование механизма сельхозстрахования

Снижается максимальный размер безусловной франшизы при страховании урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с 50 % до 30 % от страховой суммы. К числу опасных природных явлений и стихийных бедствий, в результате воздействия которых при страховании рисков гибели сельскохозяйственных животных осуществляется оказание государственной поддержки, отнесены половодье и паводки.

Изменения в закон о ветеринарии

Пересмотрена статья о ветеринарно-санитарной экспертизе. Срок госрегистрации кормовой добавки сокращен с 45 до 33 рабочих дней. Документы на ее регистрацию можно будет отправить через единый портал «Госуслуги».

Реестр пестицидов и агрохимикатов

Меняются нормы о госрегистрации пестицидов и агрохимикатов. Она будет включать в себя регистрационные испытания, экспертизу регламентов применения и результатов регистрационных испытаний, а также внесение сведений в специальный реестр.

Поставка продуктов в торговые сети

Торговые сети и поставщики продуктов теперь не смогут прописывать в контрактах ответственность поставщика за недопоставку товаров в объеме, превышающем согласованный сторонами. Раньше в период ажиотажного спроса торговые сети создавали дополнительные срочные заказы и штрафовали поставщиков, которые не могли выполнить новые условия. Снижение избыточных издержек поставщиков поможет сдерживать рост цен на товары.

Контроль за деятельностью коллекторов

Граждане смогут отказаться от взаимодействия с коллекторами вне зависимости от наличия или отсутствия просроченной задолженности. Кредитор и его представители обязаны прекратить взаимодействие с должником в течение трех рабочих дней после получения соответствующего уведомления от него. Хранить текстовые, голосовые и иные сообщения и аудиозаписи случаев непосредственного взаимодействия с должниками будут полтора года.

Защита конкуренции

Сделки с акциями, активами и правами, которые совершают крупные финансовые организации с другими участниками финансового рынка, потребуют предварительного согласования с ФАС. Закон касается тех крупных финансовых организаций, стоимость активов которых превышает значения, установленные Правительством.

Отечественное ПО для критической информационной инфраструктуры РФ

Правительство определит требования к используемым на значимых объектах критической информационной инфраструктуры программно-аппаратным средствам. Также установят порядок и сроки перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на использование российского программного обеспечения.

Защита персональных данных

Вводится еще одно требование к согласию на обработку персональных данных. Оно должно быть оформлено отдельно от иных информации и документов, которые подписывает гражданин.

Контроль за оборотом табака

Табачную продукцию, кроме сигарет и папирос, не будут продавать ниже минимальной цены, которую установит Правительство. Урегулированы вопросы выдачи лицензий, контроля за оборудованием для производства табачной и никотинсодержащей продукции. Кроме того, приняты меры по выводу из оборота контрафакта.

Маркировка алкоголя

Маркировка федеральными специальными марками импортного алкоголя переносится на территорию России. Исключение составляет алкогольная продукция, произведенная в государствах, являющихся государствами – членами ЕАЭС.

Усиление ответственности за пропаганду наркотиков

Уточняется понятие пропаганды наркотиков. Под запретом окажется распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. В числе санкций – лишение свободы до двух лет.

Садоводство и огородничество для собственных нужд

Уточняется гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Унифицируется терминология в этой сфере. Закреплено понятие «хозяйственные постройки». Собственник садового или огородного земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенной на нем недвижимости. Раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража не допускается.

Единый запрос на несколько госуслуг

На «Госуслугах появится возможность подачи единого запроса на две и более государственные или муниципальные услуги. Также на портале может обеспечиваться автоматическое заполнение формы заявления на услуги и запрос необходимых документов из информационных систем ведомств. В случае отказа заявителя будут информировать о его причинах с указанием недостающих или недостоверных документов и данных.

Студенты смогут работать экскурсоводами и гидами-переводчиками

Студентам вузов в сфере туризма разрешат работать экскурсоводами и гидами-переводчиками. К работе допустят студентов профильных учебных заведений при условии достижения ими 18 лет и успешного прохождения промежуточной аттестации. Кроме того, экскурсовод, гид или гид-переводчик может пройти аттестацию для оказания услуг на территории субъектов РФ или в муниципальных образованиях в границах субъекта, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на национальных туристических тропах.

Железнодорожный туризм

В законодательстве закреплены понятия, касающиеся железнодорожного туризма – «туристские железнодорожные перевозки», «туристский железнодорожный маршрут» и «туристский поезд». Правила туристских перевозок по железной дороге определит Росжелдор.

В России пройдет эксперимент по регулированию гостевых домов

С 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года в ряде регионов России и на территории «Сириус» будет проведен эксперимент по легализации гостевых домов. Его цель – создать механизм специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. Закон также определяет услуги гостевого дома, требования к нему и закрепляет механизм классификации.

2 сентября

Новый порядок приостановления лицензии на продажу алкоголя

В случае выявления нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, ее аннулируют лишь по тем объектам, где выявили нарушение. Приостанавливать действие лицензий будут в сходном порядке.

6 сентября

Уточнена ответственность за нарушения в сфере туристской деятельности

Вводится административная ответственность за работу без необходимой подготовки или сопровождения, за нарушение правил размещения туристов, за проведение экскурсий с отклонением от установленных стандартов, а также за размещение недостоверной информации о гостиницах и экскурсионных услугах.