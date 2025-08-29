Чиновник из Сургута под следствием: история карьеры Владимира Базарова

Замгубернатора Курской области Владимир Базаров арестован и этапирован в Москву по делу о коррупции и хищениях на миллиард рублей. Первые десятилетия его чиновничьей карьеры прошли в Сургуте, где он прошел путь до замглавы города и стал одним из реальных кандидатов на пост мэра Сургута. Но туда его не пустили, после чего Владимир Базаров отправился в ранге замгубернатора сначала в Севастополь, а затем в Белгородскую и Курскую область. А теперь оказался в центре громкого расследования.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский вспоминают его работу в Сургуте, обсуждают «теорию папочек» и задаются вопросом: как получилось, что деятельный чиновник, о котором до сих пор многие вспоминают с теплотой, оказался под следствием.

Дмитрий Щеглов: Бывший сургутский чиновник Владимир Базаров арестован по подозрению в коррупции, в хищении аж на миллиард рублей. По крайней мере, так об этом говорят федеральные СМИ и представители Следственного комитета. Когда-то это был заместитель главы Сургута, который мог вполне продолжить карьеру в Сургуте и стать как главой, так, может быть, каким-то и более весомым руководителем в Югре. Но он отправился в Крым, в Белгородскую область, потом в Курскую область, и сейчас находится в Москве, в СИЗО. Обсудим судьбу этого чиновника. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как ты помнишь Владимира Базарова? 10 лет назад он ушел из Сургута. Как раз вот это было, получается, чуть меньше, чем 10 лет назад, потому что в 2016 году, когда Дмитрий Попов получил свое уголовное дело и ушел с поста главы города, тогда обсуждалось, кто же будет новым градоначальником. И одним из претендентов, который явно хотел, явно продвигался на эту должность, был как раз Владимир Базаров. Тогда выбор Натальи Комаровой и, по всей видимости, Алексея Шипилова, который курировал политический блок, пал на Вадима Шувалова. И Вадим Шувалов на несколько лет стал главой Сургута. И с тех пор у нас пока ни один глава до конца своего срока, в хорошем смысле этого слова, не досидел. Началась такая вот чехарда с градоначальниками в Сургуте. Может быть, с Базаровым было бы как-то иначе, а может быть, и нет. Что ты можешь по этому поводу вспомнить и сказать?

Т.С.: Раз ты начал с воспоминаний десятилетней давности, то я могу историю с тем возможным назначением Базарова на должность главы Сургута немножко расширить. Ну, теперь уж, наверное, можно говорить. Он тогда действительно воспринимался всем сургутским активным городским сообществом, истеблишментом, если можно так сказать, как самый реальный, самый достойный вариант для этой должности. Опять-таки какая была аргументация тогда? Самая главная была, первая, аргументация: он местный. Он местный, потому что на тот момент уже очень активно курсировали слухи о всевозможных «варягах», о иногородней команде, о человеке, который не знает города.

И, как мы знаем из последующих всех событий, небезосновательно люди волновались. Вот этот вот фактор, что Базаров с первых шагов своей достаточно длинной и успешной карьерной жизни – сургутянин, играл очень значимую, такую вот весомую роль в восприятии его как возможного градоначальника Сургута. Второй фактор, который работал в пользу Базарова (всегда, кстати говоря) – его такой универсальный профессионализм. Он начинал с каких-то спортивных дел…

Д.Щ.: Да-да, он был начальником комитета по спорту. Сам он каратист. Потом он двигался, вообще, в совершенно разных направлениях, и закончил он в Сургуте на ЖКХ, вообще. То есть где спорт, и где ЖКХ.

Т.С.: Нет, он прошел такую достаточно витиеватую, но последовательную карьерную лестницу. На каждом этапе своего карьерного развития он приобретал квалификацию. И никто не говорил, во всяком случае, я уж точно не слышал, хотя мы следили за его карьерой очень тщательно, как журналисты, как редакция городская, никто никогда не говорил, что Базаров тупой, что он некомпетентный, что он идиот. Я вот всех уверяю, что подобные эпитеты в отношении огромного количества высокопоставленных чиновников слышать приходится регулярно. Просто это уже стало общей нормой, когда того или иного чиновника характеризуют не иначе как «идиот». Вот про Базарова никто никогда ничего подобного не говорил.

Третье – он очень открытый, очень доступный, очень рефлексирующий. Это важнейшие качества для работника муниципальных служб, для мэра, для любого чиновника. То есть он реально мог дать распоряжение навести порядок на том или ином участке городском, просто проезжая в машине или проходя пешком. Он ходил пешком – не всегда, конечно, но в разных участках города его можно было обнаружить, твердо стоящим на ногах где-нибудь на тротуаре в парке, в сквере. И это такое качество очень хорошее вот той прежней школы сургутского управления, еще с советских времен, еще с администрации Александра Сидорова, еще с повадок, которые привил чиновникам Вячеслав Новицкий: ходите пешком – Владимир Барташов – следите сами за беспорядком, реагируйте.

Ему можно было позвонить. Любой, кто знал его телефон прямой, мог спокойно позвонить и сказать: «Владимир Васильевич, там-то вот у нас творится нехорошее – посмотрите, обратите внимание». И внимание обращалось. То есть я к тому, что он нормально, не чванливо, реагировал на подобные вещи. Конечно, это хорошо, потому что обратная связь. Вот, кстати говоря, благодаря Базарову, и Сергею Полукееву, и Андрею Анохину город получил вот эти два сквера: один на задворках Дворца торжеств, где из-за того, что там вовремя Базаров организовал сквер (по документам все это быстро было проведено), не произошло строительство очередного… Там предполагалась маленькая такая «свечка» этажей в сто.

И «Сквер Журналиста» – тоже самое. Когда город реконструировал свои коммунальные сети, в частности, магистральный коллектор канализационный, и КНСка уходила под снос. Благодаря Базарову проведена была работа по переводу этого участка земли в скверы и парки. То есть я хочу сказать, что восприятие Базарова, у меня лично и у моего референтного круга моих товарищей сургутских, очень позитивное, очень позитивное. Соответственно, когда он начал делать свою дальнейшую карьеру, а карьеру в Сургуте ему действительно зарубили, никто не удивился, что, не став главой города Сургута, он стал вице-губернатором…

Д.Щ.: В Севастополь он, по-моему, сначала переехал.

Т.С.: Севастополя, да. А потом вице-губернатором Белгорода, потом вице-губернатором Курской области. Ну, не хотите, как говорится, и не надо. Тогда была история действительно драматичная: он подал документы, немедленно был вызван в Следственный комитет – вот он только что подал документы на конкурс главы города Сургута, и немедленно он был вызван в Следственный комитет – провел там на допросе остаток светового дня и часть ночи. Ему были показаны папочки и объяснено, чем чревато ему попадание на должность главы города Сургута. Я эту историю знаю лично от него и лично от Натальи Владимировны Комаровой – она мне тогда рассказывала. Я ее попросил объяснить, почему был такой странный выбор с Вадимом Шуваловым. Странный, потому что неожиданный. И, на самом деле, с учетом привода Шуваловым иногородней команды, вариант с «варягом» получился.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Так-то формально Шувалов сургутский, но, поскольку городом управляла костромская братва, то мы видим сейчас уже с исторического некоторого расстояния, что это уже был первый проект «варяга» на Сургут ставить. Да, действительно, тогда Базарова срезали элементарно каким-то толи компроматом, то ли угрозой компромата, то ли угрозой заведения уголовного дела. Было дело, было. И интересно, что тут вывод такой очень простой: если папочка была, то почему же Базаров впоследствии успешно занимал высокопоставленные должности в ключевых регионах страны? И то есть, если он такой страшный преступник, которому нельзя руководить Сургутом, то как же тот же самый Следственный комитет и правоохранительные органы позволили ему руководить тремя регионами в течение аж 10 лет? Это интересный вопрос.

На самом деле, тут можно много поговорить о теории папочек, и, в общем-то, она сводится к тому, что папочка есть на каждого более-менее заметного чиновника и политика. И эти папочки, когда необходимо, используют для либо продвижения того или иного чиновника («Ты будешь работать там – надо» – «А я не хочу» – «Ну, не хочешь – вот, почитай, что тут может быть»), либо для того, чтобы его убрать, почистить. И теперь мне представляется, что теория папочек, да, действительно сыграла с Базаровым вот эту злую шутку, и на каком-то, уже нынешнем, этапе очередная папочка была изъята из архивов, а может быть, из разработки, и пущена в ход.

У меня всегда вот в этих историях, что с Базаровым, что с Алексеем Дворниковым (директором сургутского ДИЗО), что с Андреем Филатовым – вот все фигуранты сургутские по уголовным делам тем или иным – возникает вопрос: а они прямо вот сами сидят и гребут деньги лопатой? Воруют напропалую, тащут бюджетное имущество, бюджетные деньги, и никто ничего не знает, и никто ничего не видит, и продолжаться это может годами, если не десятилетиями? То есть как вот устроена процедура контроля за нашими чиновниками, если вдруг ни с того ни с сего человек после многих лет успешной чиновничий карьеры вдруг оказывается преступником? Ну, пока мы не говорим, что преступники, потому что ни по одному из этих дел не состоялось решения суда, но предполагается, что они обвиняются в неких преступлениях. В общем, эта вся…

Д.Щ.: Ну да. Миллиард – это как бы солидная сумма для замгубернатора, вполне себе.

Т.С.: Не знаю обстоятельств этого дела и, честно говоря, давно не слежу за судьбой Базарова. Ну, просто он не связан с Сургутом, и как-то это отошло на второй план. Я не знаю, как можно украсть миллиард. Может быть, я наивный человек. Вот ты – вот вице-губернатор, а рядом у тебя губернатор, а рядом у тебя, я не знаю, Следственный комитет, прокуратура, ФСБ, МВД, контрольное управление в собственном аппарате. Я не представляю, как это делается. Либо этот миллиард украден очень талантливым человеком, либо тут замешаны еще какие-то способные люди, которые помогли организовать схему увода миллиарда из бюджета Курской области.

Я понимаю, что для бюджета Курской области миллиард – это большая очень сумма. Все-таки Курская область – это не Югра, немного другие масштабы. А вообще, наверное, такой момент сейчас в политическом развитии страны, в политико-чиновничьем развитии страны, что происходит очевидная чистка. Вопрос о борьбе с коррупцией сами же власти возглавили и его успешно модерируют. Я прочитал цифру: у нас 14 тысяч, что ли, уголовных дел в год против чиновников заводятся, может быть, даже уже больше, потому что цифра была больше года назад. То есть это достаточно большой объем антикоррупционной деятельности.

Вероятнее всего, под этот процесс попадают не то, чтобы без разбора, а без учета регалий, любые чиновники, которые дают для этого повод. Вероятно, я не знаю. А законодательство Российской Федерации устроено таким образом, что под коррупционную статью можно подвести практически любое действие – мы это тоже понимаем. И тут вопрос трактовки: как следствие воспринимает то или иное решение того или иного чиновника или того или иного органа власти.

Вот история с Агентством воздушных сообщений – опять-таки вернемся к этой теме – очевидно, что морально сделка по продаже АВС совершенно неправильная и наносящая гуманитарный вред городу Сургуту. А по закону, я уверен, там бумажка к бумажке приложена. Не такие же они, действительно, идиоты, чтобы вот взять и продать муниципальное имущество так вот «внагляк» просто, вот ни на кого не обращая внимания. Я уверен, что там все бумажки обложены, приложены, заложены, наложены, и все, что угодно.

Д.Щ.: Вообще, да. Возвращаясь к Базарову, тут надо сказать, что ему, наверное, в некоторой степени не повезло, потому что с некоторых пор в южной части России чиновники в принципе находятся под чуть большим давлением, надзором, контролем и всякое такое, и попадают они под уголовные дела с несколько большей интенсивностью, чем чиновники в остальной части России. Тем не менее мы действительно, если просто открыть новостную ленту и читать ее каждый день, то каждый день ты будешь видеть заголовки о том, что посадили какого-то. А какого-то чиновника, более-менее среднего, раз в неделю – какого-нибудь замгубернатора, замминистра, какой-нибудь вот такой вот, более-менее уже весомый чиновник тоже под раздачу попадает. То есть вот недели не проходит без подобного события. Так что, действительно, там процесс идет довольно активный.

Ну, а вообще, конечно, к Владимиру Базарову лично у меня отношение всегда было позитивным, потому что он прекрасно… Он действительно – вот я подтверждаю все, что ты говоришь – то, что он был чиновником хорошим, вот именно что. Если так-то просто склассифицировать чиновников, то, наверное, универсальным свойством любого чиновника в России является способность что-нибудь сделать такое, чтобы, скажем так, его карман…

Т.С.: Сесть?

Д.Щ.: Его карман стал потяжелее, а также при этом ничего не делать. Это вот универсальная способность, которой чиновники все обладают, если им это потребуется. И только вот небольшая часть чиновников обладает способностью что-то при этом делать, что-то хорошее. То есть действительно как-то преобразовывать вокруг себя, точнее, в своей сфере производить какие-то преобразования, которые действительно позитивные и хорошие. Вот Базаров был тем, кто умел, как минимум, находясь в Сургуте, проводить позитивные изменения в своей епархии. Изменился ли он, и как он изменился при работе в тех новых регионах, в которые он попал, сказать не могу.

Но вот сейчас будем смотреть, как будет складываться в дальнейшем его судьба, потому что такого чиновника, конечно, жаль было потерять в Сургуте тогда, в 2015-2016 году. Не знаю, как к нему относятся жители белгородщины, где он, собственно, и курщины, но теперь, видимо, у него судьба, конечно, резко пойдет в другом направлении. Есть ли что-то, что еще мы можем сказать по этому поводу?

Т.С.: Да все уже сказали. Все ясно.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, если вдруг кто-то из наших читателей, слушателей вспомнит Владимира Васильевича и, может быть, контактировал с ним, как-то имел дело или имел вообще какие-то контакты в прошлом десятилетии – пожалуйста, делитесь своими мнениями, комментариями, воспоминаниями. Пишите, что вы думаете на эту тему. Читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru – как обычно, ссылка будет в описании. И до новых встреч, увидимся, услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.