Люди зачастую берут займы не на импульсивные покупки, а на предметы первой необходимости

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,0224   EUR  93,7094  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    14 августа в 15:44
    1172 2
  • Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    Сегодня в 11:50
    167 0
  • В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    Сегодня в 10:50
    184 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    Сегодня в 10:05
    183 0
  • ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком

    ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком

    16 августа в 15:51
    625 0 
  • ​Во время сбора шишек югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей

    ​Во время сбора шишек югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей

    16 августа в 14:59
    469 0
  • ​Цены ползут вверх: в Югре подорожали продукты, алкоголь и услуги

    ​Цены ползут вверх: в Югре подорожали продукты, алкоголь и услуги

    16 августа в 13:39
    538 0
  • Югорчане смогут получить «арктический гектар» с 1 сентября

    Югорчане смогут получить «арктический гектар» с 1 сентября

    16 августа в 12:28
    487 0
  • ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды

    ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды

    16 августа в 11:31
    650 0
  • ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье

    ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье

    16 августа в 10:04
    541 0
  • Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    15 августа в 19:29
    755 0
  • Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    15 августа в 19:16
    655 0
  • ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    15 августа в 18:53
    723 0
Больше новостей
Больше опросов

Один заем в одни руки

Люди зачастую берут займы не на импульсивные покупки, а на предметы первой необходимости

Один заем в одни руки
Фото спикера

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях одновременно.

Согласно инициативе Центробанка, если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче займа. Также с 2026 года в России вводится трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение. Кроме того, власти намерены снизить максимальный уровень переплаты по микрозаймам со 130% до 100%.

Эти предложения уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены осенью. Аксаков отметил, что идеи обсуждались с ведомствами и участниками рынка. Власти поддержали инициативу, отметив, что важно ограничить злоупотребления на фоне роста спроса на микрозаймы у граждан.

А сейчас – внимание – вылетит «интересная» статистика. Половина клиентов микрофинансовых организаций берут займы для оплаты ЖКХ и повседневных нужд. Причем число таких людей растет.

То есть деньги нужны не на импульсивные покупки или новый телефон, а на вполне себе предметы первой необходимости. Одна из причин – банки ужесточили одобрение кредитов, людям приходится сразу оплачивать крупные покупки; у них нет возможности погашать сумму, например, на протяжении года с помощью ссуды. Из-за этого им все чаще не хватает денег на базовые потребности. Рост доходов населения также замедляется. И это уже тревожный тренд.

К слову, российские банки отклонили почти 80% заявок на кредиты в июле. Доля одобрений по ссудам составила только 21,4%. Кроме того, доля отказов по ипотеке приближается к 60%, а по автокредитам одобряется лишь каждая 4-5 заявка.

Я прекрасно понимаю, что нужно бороться и с закредитованностью населения, и с мошенничеством путем микрозаймов, но... Не воскреснут ли на этом фоне нелегальные «конторки» по займам? Может, лучше сначала ключевую ставку «добить» до приемлемого уровня, а там и займы многим не понадобятся…

Оригинал.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:39, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком 625
  2. ​Во время сбора шишек югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей 469
  3. В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя 184
  4. Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей 183
  5. Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня 169
  6. Как защитить данные на «Госуслугах» – рекомендации от МВД России 120
  7. Один заем в одни руки 52
  1. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 2011
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 1655
  3. Что растет в той части ядра центра Сургута, которую планируют отдать под застройку, и какова будет судьба этих деревьев 1629
  4. ​Подростки снова облюбовали «Аврору» в Сургуте, несмотря на обещания властей снести здание 1622
  5. Администрация Сургута отказала застройщику в возведении новых домов. Это очень важное решение 1620
  6. ​В Сургуте кроссовер врезался в столб у ТЦ «Вершина» 1439
  7. ​Вместо «Авроры» – жизнь 1375
  8. ​В Сургутском районе завершают строительство культурного центра и музея 1354
  9. ​Елизавета Слепцова: «Актеру приходится себя продавать» 1310
  10. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 1304
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28367
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6176
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5692
  4. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4638
  5. ​А Сайма ждет… 4372
  6. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4190
  7. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4073
  8. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 3917
  9. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3622
  10. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3482

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика