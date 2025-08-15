Песок, потопы и экология: главные проблемы ливневок в Сургуте

В Сургуте снова спорят о ливневках: забитые песком канализации не справляются с дождями, улицы и тротуары превращаются в реки, а пешеходам приходится выходить на дорогу.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему проблема не решается десятилетиями, как это влияет на экологию города, что можно перенять у Москвы и Европы, и какие шаги помогут Сургуту перестать тонуть.

Дмитрий Щеглов: К стандартным бедам, к которым привычны все россияне, в Сургуте можно добавить еще одну, которая тоже абсолютно вечная и никак не меняется – это ливневки. Не так давно очередные возмущенные сургутяне обращались в городскую администрацию с разговором о том, что в районе Строителей ливневые канализации не справляются, они забиты, возникают регулярные потопы, люди не могут ходить по тротуарам, поэтому вынуждены выходить на дорогу, чтобы просто пройти. Выход на дорогу – это, естественно, опасно. То есть целая цепочка различных проблем, которая возникает из-за того, что в королевстве забита ливневка. Что с этим делать, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Тут есть как бы два подхода. Давай, можно это оценить. С одной стороны, нам говорят: ну, слушайте, такие дожди, которые смывают весь город, бывают, может быть, раз в году, когда, знаешь, переходишь возле Кольца пешеходный переход, и там воды почти по колено. Такое бывает, откровенно говоря, редко. Поэтому расширять ливневки, перестраивать ливневки в целом городе из-за вот таких вот случаев – это как бы просто нерационально. А с другой стороны, жители действительно в своем праве и в своем резоне говорить о том, что, ребята, у нас тут постоянно из-за любого дождя заливает наше пространство, мы по нему ходить не можем, и нас это сильно бесит. Что ты в целом по этому поводу думаешь?

Т.С.: Во-первых, ливневка решает проблему не только пешеходов, а в целом экологическую ситуацию города. Вот простой пример: Отсутствие ливневой канализации, скажем так, отсутствие качественно работающей ливневой канализации в районе улицы Университетская, где храм, где новое строительство активно ведется, где остатки частного сектора, к чему привело? Оно привело к одной из серьезных угроз для экосистемы парка «За Саймой» и вот этой гидросистемы, которая состоит из двух рукавов, из трех рукавов, реки Сайма – протоки Саймы. Так? Вот, что такое ливневка на простом примере.

То есть, если какой-то критик необходимости строительства и качественного содержания ливневой канализации говорит о том, что мы можем пару ливней как-нибудь пересидеть, переждать, он сужает проблему до очень уж такой утилитарной. А отсутствие работающей ливневой канализации в любом крупном муниципалитете, к каковым Сургут относится, приводит не только к экологическим проблемам. Ладно, мы испортили речку Сайма и превратили ее в болото – не только из-за отсутствия ливневки, много других факторов, но это, я думаю, один из важных.

Но таким же образом другие части города превращаются в сливную канаву фактически. То есть вода уходит, куда она себе находит. Надо проверить через Департамент городского хозяйства, какое качество подвальных помещений у сургутских зданий. Это же тоже интересный вопрос. Вот все обсуждают ливневка-ливневка, а у нас подвалы сухие, не сухи – как там? Откуда комары берутся зимой в квартирах? Откуда берется влажность? Из-за протечек водопроводов и канализаций или из-за того, что ливневые воды легкую дорогу себе находят, и в том числе под фундаменты зданий попадают?

В общем, тема ливневой канализации должна рассматриваться обществом и властями как обязательный элемент городской коммунальной инфраструктуры. Тем более в современном городе, где активное новое строительство ведется, где процент вновь возводимых зданий и сооружений очень высокий. Если мы посмотрим на карту города, то, я думаю, сегодня возведенных за последние 20 лет жилых зданий и общественных зданий, разработанных территориальных планов новых микрорайонов, наверное, по площади и по объему из всех сооружений больше, чем всего предыдущего построенного было.

То есть, в принципе, Сургут, с точки зрения строительства, это новый город, город расширяющийся, город, увеличивающий свою территорию очень стремительно. Как можно представить себе современный город без отвода дождевых, или талых вод, или каких-нибудь аварийных вод? Я не знаю, где-нибудь грунт поднялся – потекла вода. Куда она должна уходить? В более бедные советские годы, напомню, проблема ливневой канализации, где ее было трудно строить, ну, или, я думаю так, просто тогда власти экономили на всем, на чем только можно, они делали водоотводные такие канавы. Они были в бетоне, но это были открытые канавы. Вот почти по всему периметру микрорайона Энергетик такая до сих пор существует: пересекает улицу, вот где «пятачок» ГРЭСовский, там, где поворот на Майскую пошел, вдоль всей Майской это все существует. И оно вот все сливалось. Правда, сливалось все, естественно, в Сайму.

Д.Щ.: Ну да, и до сих пор сливается.

Т.С.: Тут уже ума не хватило у тогдашних чиновников, как это все довести до очистных сооружений, которых тоже, на самом деле, почти что и не было. Микрорайон Нефтяников обладает такой до сих пор канализацией – я не знаю, она эксплуатируется или нет – но то есть проблема существует. Естественно, талую воду надо убирать. Когда кто-то говорит: ой, дождь прошел – мы потерпим. Но мы не потерпим, потому что на определенное время останавливается работа общественного транспорта, например. Если взять знаменитую сургутскую лужу на улице Ленина, вот возле магазина «Детский мир», вот этот большой перекресток: «Сити Центр», «Детский мир», тут дальше «Аврора» идет – то любой житель этого района вам подтвердит, что достаточно долго, и не при ливнях, а при обыкновенном дожде, улица становится непроезжей, теряет свои качества. Плюс, разрушается асфальт, плюс, разрушаются все спрятанные под дороги, пот тротуары инженерные городские системы.

В общем, отсутствие ливневой канализации таит в себе только минусы. Наличие ливневой канализации содержит в себе исключительно плюсы – все очень просто. И городу надо к этому вопросу, наконец-то, подойти как к одной из серьезных, назревших коммунальных проблем. Вот точно так же, как почти 30 лет назад городская власть поняла, что городу Сургуту требуется радикальная коммунальная перестройка. И тогдашние власти Сургута… Кстати, именно что Сургута, многие соседние города этим не занимались. Это вот один из жирных-прежирных плюсов для администрации Сургута того времени под руководством Александра Сидорова, под руководством коммунального начальника городского Вячеслава Новицкого, Владимира Афанасьевича Попова.

Вот они тогда провели капитальную, просто гигантскую работу по полной замене коммунальной инфраструктуры Сургута. Были заменены все, еще советские, уже сгнившие, тепловые сети, водопроводы, канализационные сети. Была построена в начале 2000-х годов резервная подстанция электрическая. А город питался одной подстанцией, то есть вот любая аварийная ситуация – и гигантский город в центре Сибири без электричества остается. Я много чего не перечислил, но фундаментально власть поняла, что проектировать полноценный населенный пункт, полноценный город, без создания коммунальной инфраструктуры нельзя.

Я не знаю, по какой причине тогда не дошли руки до пресловутой ливневки. Знаю, что у Николая Сторожука, вот тогда еще, в те годы, лет 20 назад, был проект реконструкции ливневой сети, канализации в Сургуте – такой обстоятельный, нормальный, как это Сторожук умеет делать. Инженерно все там качественно, идеально. Не знаю обстоятельств, почему не прошло. В общем, не прошло. Я думаю, что на данном этапе своего развития Сургут должен выносить в первые позиции городской повестки инвестиции в создание качественной общегородской системы ливневой канализации, которая уходит в очистные сооружения. Это важный момент.

Вот, кстати, еще реконструкция очистных сооружений была проведена, ну, там уже другие годы немножко, то есть Сургут как-то всегда занимался своей коммунальной системой. Вот Сургут всегда понимал, что жить в условиях Крайнего Севера означает обеспечивать стопроцентную надежность коммунальным системам. Поэтому город никогда особо не гремел в новостях о каких-то техногенных авариях, катастрофах, о каких-то серьезных проблемах происходящих. Я думаю, вот по этому пути надо идти. Поэтому это очень рациональный путь. Это трудная работа, трудная. Она масштабная, она требует огромных инвестиций, в том числе огромных интеллектуальных инвестиций, потому что проектировать все, что надо закапывать и рыть в земле, это тяжелый согласовательный процесс. Ну ничего – надо этой работой заниматься, тогда качество города будет выше.

Д.Щ.: Да. Ну и еще, наверное, стоит добавить такой нюанс, что мы же не говорим, что в Сургуте совсем нет ливневок: они есть. Проблема в том, что в какой-то момент их очень быстро может забить знаменитый сургутский песок, который используется в количествах десятков тонн. Точнее, там пескосоляная смесь, которую используют во время зимнего периода, для того чтобы посыпать улицы и для того, чтобы народ не падал.

И вот этот песок прекраснейшим образом забивает ливневки, и остается в городе, и в общем мало чего хорошего делает, помимо исполнения своей первой самой функции, что он спасает людей некоторых от того, что они падают, чтобы они не падали на землю, и чтобы машины спокойно ездили по сургутским дорогам. Но все-таки есть другие способы – мы об этом тоже много раз говорили – так, чтобы ливневки при этом не забивались.

Т.С.: Ну это вторая проблема, побочная проблема, очень серьезна для Сургута. Заключается она в инерционном мышлении городских коммунальщиков: привыкли они сыпать песок, потому что песок в Сургуте – сырье доступное и дешевое, и вот они… Я лет 5 назад писал цикл статей: сколько-то там десятков тонн в год высыпается просто на улицы и тротуары города, бездумно абсолютно. Под мотивацией очень примитивной: если мы сейчас не обработаем поверхности чем-то антискользящим, то мы получим представление прокуратуры. И чиновник, недолго думая, вот просто сыпет песок, уничтожая ту же ливневку, уничтожая экологию, потому что все это взбивается машинами и превращается по весне и летом уже в такую мелкую-премелкую, противную пыль. И это для астматиков очень тяжелая ситуация, кстати говоря. И это очень неэкологичное решение.

А ведь прокуратура, и вообще здравый смысл, требуют не песком посыпать, а обрабатывать. Соответственно, вы должны включить свою, ну, то, что там в голове есть, и подумать: а чем можно обработать? Я в свое время разговаривал аж с директором Департамента городского хозяйства Москвы: а вот чем они обрабатывают? Ну потому что я же вижу, что в Москве не сыпят песок. Да, там достаточно противно ходить, вот когда они льют эту всю химию, но тем не менее это какая-то химия. И когда я увидел, что, наконец, в Москве начали посыпать дороги, тротуары вот эти вот, перекрестки, мелкой щебенкой, ну, там самая мелкая фракция, от миллиметра до 5 миллиметров, то есть то, что делает вся Европа давным-давно. А щебенка – это возвратный материал. Его посыпали, а весной веником, метлой собрали. Там потери 10-15%, а потом опять отправляют на склад. Почистили, просеяли, и на новый сезон используют. Соответственно, город тратит меньше затрат на вот это самое сырье. Ну и плюс, какая-то умная химия, которая минимальный ущерб наносит асфальту, автомобилям, ботинкам и так далее.

И, в общем-то, сравните экологическую ситуацию с Сургутом, с этим песком, и с той же Москвой. Ну и, наконец, последнее: а какова статистика людей, которые падают на этих вот скользких тротуарах? Ее никто не приводил, понимаете? Я думаю, что люди как-то жили раньше своей жизнью, умели ходить по скользким тротуарам. Если скользко – они не идут, правильно? А когда, не обладая статистикой, ею прикрываются – это тоже так себе приемчик. Такое ощущение, что коммунальщики просто больше осваивают на этом песке, на этих технологиях, денег.

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие друзья, слушатели и читатели, пишите свои мысли по этому поводу, как вы видите проблемы ливневок: может быть, их не нужно решать, а может быть, их нужно решать каким-то радикальным образом. Комментируйте, ставьте «лайки». Расшифровку этого разговора вы сможете прочитать на siapress.ru– как обычно, ссылка в описании. До новых встреч, увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.