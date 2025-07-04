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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    570 0
  • Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство

    Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство

    Сегодня в 16:04
    68 0
  • Прямое сообщение между Россией и Саудовской Аравии может быть запущено осенью

    Прямое сообщение между Россией и Саудовской Аравии может быть запущено осенью

    Сегодня в 15:52
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​Если фундамент уходит под воду: можно ли спасти дом от подтопления? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперт рассказал, как спасти дом от подтоплений

​Если фундамент уходит под воду: можно ли спасти дом от подтопления? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото спикера

«Живу в поселке Снежный, наш дом каждый год затапливает! На первом этаже ходим в резиновых сапогах, воду откачиваем. Но живем все равно на втором этаже. Это вообще можно как-то решить или только сносить и заново строить?» − спрашивает читательница siapress.ru Елена Л.

Отвечает журналист, фермер, имеющий компетенцию в строительстве частных домов и строений Андрей Кашкаров:

Нередко и типично цокольный этаж дома (на сленге − «подвал», «подпол») во время половодья заполняется водой − и не только в Сургутском районе. На иллюстрации показаны примеры затопления домов, улиц и даже значительных территорий вокруг монастыря в городской черте Тихвина (Ленинградская область).

Увидев эти фото на вашем портале, жительница Снежного, возможно, ободрится согласно психологической инвективе: «у соседа корова сдохла − мелочь, а приятно» (но ей это мнение передавать не обязательно), поскольку люди нередко сравнивают свое положение с другими и чувствуют себя лучше, когда знают, что у других тоже не все в порядке.

Явление подтопления не редкость и в разных регионах. Оно актуально даже для многоквартирных кирпичных домов на бетонном (с использованием плит и заливкой бетоном марки 300) фундаменте. Причины могут быть следующие:

Во-первых, дом может находиться в низине.

Во-вторых, это типично для территорий, расположенных рядом с реками и прудами. При весеннем таянии снега это приводит к паводкам и затоплению. Чем больше акватория − тем выше кризисное значение. Частным случаем является нахождение поблизости водохранилищ или гидростанций со шлюзами. Также стоит учитывать активность бобров в ближайшем лесу: они могут сооружать дамбы на ручьях, изменяя русло − например, в сторону вашего дома.

Все это видно только при обследовании конкретного места. И все это можно решить.

Такие места подтапливает в первую очередь, особенно после сильных дождей, а также − после таяния снега весной или во время оттепелей зимой. С этим особенно ничего не сделать, кроме как поднять дом на 0,5-1,5 метра выше. Эти работы, для частного сектора, не являются редкостью. У строительных бригад в любом регионе есть подобный опыт, но это стоит денег. Осуществляется с помощью поддомкрачивания − с применением мощных переносных гидравлических домкратов с нагрузкой 20-40 тонн каждый.

Если достаточно поднять на небольшую высоту − до полуметра − это решается по ситуации, на месте, осмотром и диагностикой состояния нижних венцов. В несложных случаях вполне подойдут домкраты для грузовых автомобилей соответствующей нагрузки, которые пользуются водители для ремонта техники или замены колеса. Домкраты устанавливают после подкопа под нижние венцы дома − с четырех сторон (и более − если дом пятистенный) − с одновременным подъемом. Приподняв дом, под нижние венцы (с возможной их заменой) подкладывают новые, заранее обработанные против влаги бревна. Затем дом опускают, обеспечивая шиповое соединение венцов по принципу складки сруба − «в лапу» или «в чашку».

Еще лучшим вариантом является заливка фундамента бетоном. Получается новый ленточный фундамент по периметру дома. Бетонному раствору дают подсохнуть и затем, ослабляя домкраты, опускают на него дом. Работы проводят в теплое время года, при температуре воздуха от +10°C, в дни без осадков. Это связано с особенностями застывания бетонно-грунтовой смеси. Проводить такие работы зимой можно только в критических ситуациях.

При нужном температурном режиме полное застывание фундамента происходит через 25-30 суток. Однако на практике дом можно опустить на фундамент уже через 72-100 часов. Таким образом можно приподнять даже старый дом и решить проблему регулярного подтопления подпола. Теми же способами с небольшими вариациями меняют опорные столбы в подвале − например, под русской печью − или половые доски (при сильном повреждении влагой). Толщина досок для пола, как правило, 40-60 мм. После такой замены «новый пол» или нижние венцы прослужат еще 30-40 лет и более − в зависимости от конкретных ситуации и региона.

В числе причин систематического подтопления − и особенности почвы, и близость грунтовых вод. Подземные артерии, ключи, ручьи − все это может влиять. Болотистая местность − очевидный фактор риска. Но болота не образуются сами собой − на болотах дома не строят.

Исходя из сказанного, альтернативным вариантом может стать создание оттока от дома − с помощью канав глубиной 0,5-1 м, которые роют на расстоянии 20-40 метров от дома (если позволяет участок). Грунтовые воды будут скапливаться в этих каналах − это решает проблему через мелиорацию. Канавы желательно выводить за пределы участка, под уклон, чтобы вода не застаивалась − иначе появится запах, комары, гнус, а за ними и лягушки.

Такими условно простыми способами (среди множества других) можно «спасти» дом и участок, если они дороги вам как память.

Дополнительно: при начале строительства дома или хозяйственной постройки в заболоченной местности или на участке используют свайный фундамент из металлических труб − в количестве в два раза большем, чем число стен строения: на одну стену − три трубы, по краям и посередине (на четыре стены − семь труб, на пять стен − девять труб). В грунт их забивают (или закапывают) на глубину не менее 1,5 метров, при этом основание заливают бетонным раствором или, в его отсутствие, обкладывают камнями.

При работах профессионалы четко контролируют перпендикулярность труб к поверхности. Такой тип фундамента еще дешевле в работе, чем ленточный и заливной по периметру дома. Польза в том, что трубный фундамент выступает над уровнем земли на один-три метра, поэтому основная конструкция дома находится выше сезонных паводков или подземных вод.

На свайный трубный фундамент можно строить дом как из дерева, так и из кирпича или легких газобетонных блоков (пеноблоков), что значительно удешевляет затраты. В идеале свайные фундаменты заливаются из бетона, но это относительно дороже. По той же аналогии строят «дома на воде» − у берега.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 131, комментариев: 0
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