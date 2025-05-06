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Что происходит в российской экономике?

Если ЦБ не снизит ставку – экономика может лечь

Что происходит в российской экономике?
Фото спикера

Подоспело тут много всякой статистики. Давайте в ней покопаемся.

1. Доходы населения растут сильно, а розничная торговля – слабо.

На первый взгляд – праздник: реальные доходы населения в первом квартале выросли аж на 7,1% год к году. Располагаемые доходы – и вовсе на 8,4%. Красота – скажете вы. Но вот беда: розничная торговля при этом рыдать изволит.

Рост – всего +3,2% за квартал. И это по сравнению с такими-то доходами?

А дело вот в чем: люди вовсю откладывают деньги. И не просто откладывают, а копят, как белки на конец света.

В 1 квартале в сбережения ушло аж 8,9% доходов. Для сравнения – в прошлые годы в это время откладывали «жалкие» 0,8%, а чаще наоборот — тратили все подчистую.

Почему? Да потому что ставки по депозитам выше, чем желание купить еще один китайский пылесос.

Ставка у ЦБ – запредельная, реальные проценты экстремально позитивные (если так можно сказать), как будто мы с вами не в 2025, а в 1998 живем. В такой среде люди предпочитают не жить здесь и сейчас, а откладывать на черный день. Ну, мало ли.

2. Гражданская промышленность: «плывет по течению», только течения нет.

Цифры не врут: выпуск продукции для мирных нужд сокращается на 1,6% г/г. Автомобили, одежда, напитки, еда – все в минусе. Даже пищевая промышленность, которая всегда была локомотивом – и та буксует.

Производство падает, PMI обрабатывающей промышленности – ниже 50, то есть мы официально в зоне сжатия. На плаву остается фармацевтика – тут спрос есть, импорт замещать надо, а еще лечиться как-то хочется.

В общем, мирные секторы дохнут под тяжестью ставок, слабого спроса и крепкого рубля. А военно-промышленный комплекс тащит экономику за уши, но всем понятно, что так долго не протянет.

3. Начало экономической депрессии?

Да, в 4 квартале 2024 Росстат показал аж +1,6% кв/кв по ВВП. Радость, песни, шампанское. Только вот в 1 квартале промышленность резко ушла вниз, и весь прирост может испариться как весенний снег.

Такие качели – не рост, а болтанка на выходе из турбулентности. Сумма двух кварталов – около нуля. То есть, фактически экономика стоит. А если ЦБ не начнет снижать ставку – может не стоять, а лечь.

О будущем. Так как реальные процентные ставки остаются рекордно высокими, экономический спад может продолжиться в краткосрочной перспективе. Это, скорее всего, не станет причиной жестокого кризиса или депрессии, но это вполне может стать краткосрочной рецессией по итогам 1 и 2 кв. 2025 г. Так, в нашей инвестиционной стратегии в начале года мы прогнозировали «краткосрочное сокращение ВВП» и годовой прирост ВВП в IV кв. 2025 г. на уровне всего 0,6% г/г.

Вывод прост, как газета «Гудок».

Тянуть со снижением ставки более крайне нежелательно. Время пришло. Если ЦБ не начнет снижать в ближайшее время, будет шанс скатиться в реальную экономическую… ну, вы меня поняли.

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Сегодня в 09:26, просмотров: 100, комментариев: 0
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