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​СИА-ПРЕСС 2023. Новая музыка: предельно субъективный топ

Несколько хороших поп-альбомов ушедшего года

​СИА-ПРЕСС 2023. Новая музыка: предельно субъективный топ
Коллаж: t.me/nureev_blog

2023 год оказался хорош в плане новой музыки: пели, кажется, все — от ветеранов, включая The Beatles и Rolling Stones (выход сингла Now and Then и альбома Hackney Diamonds — событие почище парада планет: когда еще мы увидим первые строчки чартов с новыми песнями двух главных групп планеты? Правильно, больше — никогда), до совсем уж мелких тикток-стар, имена которых вряд ли стоит держать в памяти. Из всего великолепия выберу, пожалуй, предельно субъективный топ-10.

Ссылки на музыку публиковать невозможно: половина релизов недоступна в официальных стримингах страны; но на всякий случай плейлист одним файлом, в котором отобраны по одной песне от каждого артиста, есть в комментариях телеграм-канала Ю.Н.: послушайте и сами решите — что стоит вашего внимания, а что вполне можно пропустить.

Gorillaz — Cracker Island

Первая за долгие годы по-хорошему попсовая пластинка Gorillaz, которую легко послушать разом — от начала до конца. Гостей много, есть даже Стиви Никс с Беком, но Дэймон Албарн тут главный: такого впечатления от пары-тройки предыдущих альбомов не возникало.

Blur — The Ballad of Darren

Прекрасный, мелодичный, спокойный (чуть даже уставший) альбом — как будто вчерашние раздолбаи вдруг поняли, что повзрослели… а то и постарели. Кстати, за бортом десятки остался отличный сольник барабанщика Дейва Раунтри — Radio Songs, можно сказать, предтеча «Даррена».

Lana Del Rey — Did you know that there’s a Tunnel under Ocean Blvd

Всё дальше от хитов, всё многословнее, всё томнее, всё кинематографичнее — но, подобно Gorillaz, Лана Дель Рей вдруг выпустила альбом, который захватывает и не отпускает.

Аrmy of Lovers — Sexodus

Главное guilty pleasure всей жизни в очередной раз доказывает: нет ничего постыдного в кристально чистой попсе. Пять новых песен звучат примерно как экскурс по дискографии Army of Lovers, ну и пара контрольных выстрелов — два римейка на песни 30-летней давности: одна про Израиль, другая — про Украину. «Я не нарочно, просто совпало…»

Краснознаменная дивизия имени моей бабушки — Знаки любви

Знаки от «Дивизии» — очень мелодичные, ритмичные, хитовые — и безумно грустные.

Хроноп — Между никогда и всегда

Вадим Демидов стабильно прыгает выше головы: зацените всю дискографию «Хронопа» и поймете — каждый следующий альбом лучше предыдущего. Феномен! Группа прошла путь от сомнительного звания «утерянная легенда русского рока» до актуального рок-проекта, не побоюсь этого слова, мирового значения. А что, поставьте любой трек из «Между никогда и всегда» где-нибудь по соседству с Coldplay или Arcade Fire и удивляйтесь тому, что он на их фоне не теряется. Здесь еще и тексты такие, что слушать надо внимательно.

Подробная рецензия здесь.

Lol Tolhurst / Budgie / Jacknife Lee — Los Angeles

До этого альбома я вообще не знал, кто все эти люди. Los Angeles выловил в каком-то телеграм-канале, послушал и крякнул: кажется, такого старорежимного злого рокешника в 2023-м быть уже не может. А он есть.

Диктофон — Жестокие романсы

Персональное открытие этого года: цепкие и не всегда однозначные тексты положены на музыку, которая и позднему «Браво» честь сделает. Невероятно, но факт.

Everything but the Girl — Fuse

Спустя 24 года молчания Трейси Торн и Бен Уотт тряхнули стариной и записали идеальный камбэк-альбом, который напоминает примерно весь Everything but the Girl разом — от раннего софисти-попа до поздних танцевальных ремиксов. Только у Трейси голос стал ниже.

Peter Gabriel — I/O

Тоже альбом-долгострой, и записывался более 20 лет, и релизился в течение всего года — по песне в месяц. Получился классический Гэбриэл, которого можно слушать сразу после So и Us: радикальных экспериментов, которые сопровождали предыдущий альбом Up, тут немного, зато мелодий в избытке. Желающим помучиться — на выбор два варианта миксов: яркий и темный. Я мучился долго и выбрал наконец темный. Менее попсовый, более гэбриэловский.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 82, комментариев: 0
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