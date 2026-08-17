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​Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей премиум-подразделений российских банков

Глава Департамента по работе с состоятельными семьями Уралсиба вошла в тройку лидеров премиального банкинга

​Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей премиум-подразделений российских банков
Фото: Банк Уралсиб

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Руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова заняла 3-е место в рейтинге руководителей подразделений премиального банкинга в России. Исследование было подготовлено журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Всего в итоговый рейтинг вошли 14 руководителей подразделений премиального банкинга российских банков. При составлении рейтинга эксперты оценивали роль руководителей в развитии премиум-направления, анализировали показатели динамики клиентской базы и объема капитала клиентов под управлением, количество и качество новых проектов и изменения по направлению премиум-банкинга под руководством топ-менеджера, а также ряд других критериев.

Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 года. Весной 2021 года она возглавила Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят Уралсиб Private Banking (пер. – «частное банковское обслуживание») и Уралсиб Премиум.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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