​Анна Салеева назначена заместителем председателя Уральского банка Сбербанка

Она будет курировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан

Фото: Сбер

Заместителем председателя Уральского банка Сбербанка назначена Анна Салеева, она будет курировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан.

Анна Салеева окончила Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева. Начала карьеру в Сбербанке в 2006 году в качестве инспектора отдела кредитования юридических лиц Мордовского отделения, с 2020 по 2022 год возглавляла Мордовское отделение, с 2022-го — Пермское. Награжденаблагодарственным письмом губернатора Пермского края за вклад в развитие банковского дела и многолетний добросовестный труд, почетной грамотой Республики Мордовия за большой вклад в развитие банковской системы, почетной грамотой министерства экономического развития и инвестиций Пермского краяза содействие в развитии инвестиционной деятельности.

Под руководством Анны Салеевой региональные отделения Сбера успешно реализовывали инфраструктурные проекты, среди них строительство школ и спортивной арены в Пермском крае, открытие социокультурных пространств.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Анна Салеева зарекомендовала себя как профессиональный и инициативный менеджер, способный эффективно решать поставленные задачи и успешно справляться с новыми вызовами. Убеждён, что её опыт, знания, идеи станут весомым вкладом в достижение наших общих стратегических целей».

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«На Урале сильная промышленная база, здесь работают над амбициозными проектами, которые требуют современных технологических и финансовых решений. Важно, чтобы Сбер не только сопровождал бизнес, но и был партнёром: от внедрения инноваций до развития городской инфраструктуры. Вместе с командой и клиентами мы продолжим создавать фундамент для устойчивого развития регионов».

Александр Нуйкин, который ранее занимал должность заместителя председателя Уральского банка, продолжил карьеру в Сбербанке в качестве управляющего Красноярским отделением.

