Губернатор Югры проверил ремонт дорог и набережной Нижневартовска

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочий объезд объектов дорожной и городской инфраструктуры Нижневартовска. Вместе с главой города Дмитрием Кощенко и представителями правительства региона он оценил ход работ на нескольких стройплощадках.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается ремонт участка дороги Нижневартовск – Радужный протяженностью 5,921 км. Также на 2026-2027 годы запланирован ремонт трех участков трассы Сургут – Нижневартовск общей протяженностью 23,4 км: 115-127 км в районе Лангепаса, 175-180 км в районе Высокого и 190-196 км в районе Мегиона. Эти работы должны улучшить состояние одной из ключевых транспортных артерий региона и повысить безопасность движения.

На Восточном объезде Нижневартовска продолжается капитальный ремонт путепровода. Готовность объекта составляет 22%. В прошлом году из-за состояния мостового перехода приняли решение скорректировать проектную документацию и полностью заменить все опоры. Специалисты «Мостостроя-11» уже демонтировали старый путепровод и приступили к устройству свайного основания. Подрядчик обещает открыть движение до начала осени.

На улице Героев Самотлора начались работы на участке дороги протяженностью 0,74 км. Подрядчик ГК «Северавтодор» приступил к фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия для устройства слоев износа.

В Нижневартовске также начинается очередной этап благоустройства набережной. Площадь нового участка составит более 6 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает озеленение, тротуары, элементы комфортной городской среды и декоративное освещение. После завершения работ общая протяженность благоустроенной территории достигнет 1,385 км.

Кроме того, в этом году в городе планируют реализовать 13 проектов — победителей городского конкурса инициативного бюджетирования. Руслан Кухарук отметил, что регион последовательно движется к созданию современной транспортной системы и комфортной городской среды с акцентом на качество.