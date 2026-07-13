Креативные предприниматели Тюменской области получат поддержку властей

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, расширяющее возможности для развития креативных индустрий в регионе. Документ закрепляет комплекс мер поддержки для творческих предпринимателей и формирует инфраструктуру, необходимую для их роста. Одним из ключевых проектов, уже получивших развитие, стал креативный кластер «809», открывшийся в Тюмени 12 июня на улице Красина, 7.

Сегодня кластер объединяет 16 резидентов – музыкантов, IT-специалистов, дизайнеров и архитекторов. Название кластера отсылает к указу президента о сохранении духовно-нравственных ценностей. Резиденты кластера должны транслировать лучшие идеи по поддержке семьи, воспитанию патриотизма и ценности труда. Как отмечал ранее директор Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) Алексей Краев, компании смогут размещаться в кластере бесплатно на время, пока не вырастут и не окрепнут.

Резиденты занимаются проектированием городской среды, общественных пространств и архитектурных объектов, напрямую влияя на облик городов и качество жизни людей. При этом их проекты выходят далеко за рамки «чистого творчества»: инженерные разработки тюменских специалистов помогают создавать современное оборудование для бойцов, участвующих в специальной военной операции. А коллекции местных модельеров уже вышли на федеральный уровень – их демонстрировали на площадке Петербургского международного экономического форума.

«В Тюменской области много талантов, и так было всегда. В первом русском городе за Уралом появились первый в Сибири водопровод, теплоход и телеграф. Уверен, что создание условий для креативных индустрий поможет сохранить и преумножить богатое наследие», – написал губернатор.

По данным экспертов, креативные индустрии приносят в экономику Тюменской области 251 миллиард рублей и задействуют более 27 тысяч человек – это 8% трудоустроенного населения региона. Тюменская область стала одним из первых регионов, разработавших стратегию развития креативных индустрий с фокусом на предпринимательство и продвижение локальных брендов.

Кроме кластера «809», в регионе действуют и другие инструменты поддержки. В 2026 году были расширены форматы поддержки креативной экономики, сняты ограничения по видам деятельности. Осенью в Тюмени вновь состоится форум креативных предпринимателей «КПД» – крупное международное событие, где обсудят продажи, маркетинг и подготовку кадров для креативной экономики.