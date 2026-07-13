Креативные предприниматели Тюменской области получат поддержку властей

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=P2hkOIFkuVOq/DnZV81IG7AcXKNFvYOqNp5I5mKnA50v8PxqeJjTHf6chIVvKen3XBdgWjjCVj6TiQVzw+u6Oetwuv05UdxFZd6bEVhr6PS+XEsG2vxGqDl9eZNWZdIp"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=P2hkOIFkuVOq/DnZV81IG7AcXKNFvYOqNp5I5mKnA50v8PxqeJjTHf6chIVvKen3XBdgWjjCVj6TiQVzw+u6Oetwuv05UdxFZd6bEVhr6PS+XEsG2vxGqDl9eZNWZdIp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XJ7pmsCb5D8Z9N2P42nOOjvas6Ug4UrLQ2hTQU/ZJ/jMNV99AokNCFK9/s9lxMYrlOtqvxvaaE5DIjWA7IJvKzLnOUpzLS/WqoRJZ6AWVHcetibOK5UFkrzpRTzhNHXf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XJ7pmsCb5D8Z9N2P42nOOjvas6Ug4UrLQ2hTQU/ZJ/jMNV99AokNCFK9/s9lxMYrlOtqvxvaaE5DIjWA7IJvKzLnOUpzLS/WqoRJZ6AWVHcetibOK5UFkrzpRTzhNHXf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XJ7pmsCb5D8Z9N2P42nOOjvas6Ug4UrLQ2hTQU/ZJ/jMNV99AokNCFK9/s9lxMYrlOtqvxvaaE5DIjWA7IJvKzLnOUpzLS/WqoRJZ6AWVHcetibOK5UFkrzpRTzhNHXf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XJ7pmsCb5D8Z9N2P42nOOjvas6Ug4UrLQ2hTQU/ZJ/jMNV99AokNCFK9/s9lxMYrlOtqvxvaaE5DIjWA7IJvKzLnOUpzLS/WqoRJZ6AWVHcetibOK5UFkrzpRTzhNHXf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=P2hkOIFkuVOq/DnZV81IG7AcXKNFvYOqNp5I5mKnA50v8PxqeJjTHf6chIVvKen3XBdgWjjCVj6TiQVzw+u6Oetwuv05UdxFZd6bEVhr6PS+XEsG2vxGqDl9eZNWZdIp"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=P2hkOIFkuVOq/DnZV81IG7AcXKNFvYOqNp5I5mKnA50v8PxqeJjTHf6chIVvKen3XBdgWjjCVj6TiQVzw+u6Oetwuv05UdxFZd6bEVhr6PS+XEsG2vxGqDl9eZNWZdIp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  76,6213   EUR  87,5781  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области подписали постановление о поддержке креативных индустрий

Креативные предприниматели Тюменской области получат поддержку властей

​В Тюменской области подписали постановление о поддержке креативных индустрий
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, расширяющее возможности для развития креативных индустрий в регионе. Документ закрепляет комплекс мер поддержки для творческих предпринимателей и формирует инфраструктуру, необходимую для их роста. Одним из ключевых проектов, уже получивших развитие, стал креативный кластер «809», открывшийся в Тюмени 12 июня на улице Красина, 7.

Сегодня кластер объединяет 16 резидентов – музыкантов, IT-специалистов, дизайнеров и архитекторов. Название кластера отсылает к указу президента о сохранении духовно-нравственных ценностей. Резиденты кластера должны транслировать лучшие идеи по поддержке семьи, воспитанию патриотизма и ценности труда. Как отмечал ранее директор Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) Алексей Краев, компании смогут размещаться в кластере бесплатно на время, пока не вырастут и не окрепнут.

Резиденты занимаются проектированием городской среды, общественных пространств и архитектурных объектов, напрямую влияя на облик городов и качество жизни людей. При этом их проекты выходят далеко за рамки «чистого творчества»: инженерные разработки тюменских специалистов помогают создавать современное оборудование для бойцов, участвующих в специальной военной операции. А коллекции местных модельеров уже вышли на федеральный уровень – их демонстрировали на площадке Петербургского международного экономического форума.

«В Тюменской области много талантов, и так было всегда. В первом русском городе за Уралом появились первый в Сибири водопровод, теплоход и телеграф. Уверен, что создание условий для креативных индустрий поможет сохранить и преумножить богатое наследие», – написал губернатор.

По данным экспертов, креативные индустрии приносят в экономику Тюменской области 251 миллиард рублей и задействуют более 27 тысяч человек – это 8% трудоустроенного населения региона. Тюменская область стала одним из первых регионов, разработавших стратегию развития креативных индустрий с фокусом на предпринимательство и продвижение локальных брендов.

Кроме кластера «809», в регионе действуют и другие инструменты поддержки. В 2026 году были расширены форматы поддержки креативной экономики, сняты ограничения по видам деятельности. Осенью в Тюмени вновь состоится форум креативных предпринимателей «КПД» – крупное международное событие, где обсудят продажи, маркетинг и подготовку кадров для креативной экономики.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:56, просмотров: 105, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте 13 июля возможны проблемы с холодной водой 430
  2. ​Главврач Кардиоцентра Сургута Ирина Урванцева стала «Женщиной – лидером Урала» 381
  3. ​В Сургуте за полгода украли 11 велосипедов 359
  4. ​Как лучше всего организовать контроль за строительством электросетей для НТЦ Сургута 354
  5. ​Северный район Сургута получит резервную тепломагистраль 335
  6. ​СвЖД перечислила в бюджет Югры 1,3 млрд рублей налогов за полгода 331
  7. ​Власти Сургута рассказали, кто такой финансовый уполномоченный // КАРТОЧКИ 323
  8. ​В Югре с начала лета утонули 26 человек 312
  9. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования 257
  10. ​В Тюменской области подписали постановление о поддержке креативных индустрий 105
  1. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 4151
  2. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 2806
  3. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 2177
  4. ​Администрация Сургута запустит новый автобусный маршрут от ПИКСа к «Сити Моллу» 1806
  5. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 1797
  6. Бюджетные деньги в Югре нужно направлять на развитие массового хоккея, а не витринного окружного клуба 1750
  7. Следователи оценили ущерб бюджету по делу бывшего замглавы Сургута в 1,7 млрд рублей 1724
  8. Власти Сургута доверили строительство энергосетей для НТЦ компании без профильного опыта 1661
  9. ​Руководство АО «Транснефть – Сибирь» приняло участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа 1626
  10. В Сургуте нужно принципиально менять саму систему питания детей в школах — с другим рационом и правильной раздачей 1606
  1. ​Только 2% россиян готовы переехать в Сургут 9484
  2. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 8183
  3. ​В российских детсадах с сентября изменят подход к занятиям и оформлению помещений 6063
  4. ​Цены на топливо в Сургуте вновь пошли вверх 5268
  5. ​В Югорске открылся обновленный офис Сбера 4603
  6. ​Народные комиссии проверили новый ФАП в Викуловском округе и больницу в Абатском 4152
  7. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 4151
  8. ​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля 3933
  9. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 3821
  10. ​Бензин по лимиту: что происходит на заправках Сургута 3495

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика