В 21 и 22 микрорайонах Сургута появятся новые дома, детсад и набережная

В Сургуте обновят часть 21 и 22 микрорайонов. На месте старых домов должны появиться современные многоэтажки, детский сад на 250 мест и благоустроенная набережная у моста через Сайму. Проект рассмотрели на заседании Градостроительного совета Югры, которое прошло под руководством губернатора Руслана Кухарука, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Речь идет о комплексном развитии территории, это значит, что новое жилье будут строить не отдельно от городской среды, а вместе с необходимой инфраструктурой – дорогами, парковками, детскими садами, школами и общественными пространствами.

На заседании также обсудили, как ускорить уже существующие проекты КРТ. В Сургуте для этого скорректировали проект Ядра центра города: его разделили на два отдельных проекта – КРТ-1 и КРТ-2.

Ранее стало известно, что Сургуту и другим муниципалитетам Югры можно вносить многоэтажную застройку в Генпланы без обсуждения с жителями.