В Югре утвердили график выплат пенсий и пособий на февраль

Отделение СФР по Югре опубликовало график перечисления пенсий и социальных пособий в феврале 2026 года. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, средства переводят заранее.

3 февраля через банки югорчане получат:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

5 февраля будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

6 февраля пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет поступит работающим родителям.

Пенсии через кредитные организации выплатят 5, 10, 18 и 20 февраля.

Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, пенсии и пособия будут доставляться с 4 по 30 февраля – в соответствии с графиком работы почты.

В региональном СФР уточняют, что перечисление средств происходит в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, следует дождаться зачисления до конца дня.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).