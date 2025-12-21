​Движение по временному мосту через протоку Сингапайская в Югре официально открыто

В Нефтеюганском районе ввели в эксплуатацию временный мост через протоку Сингапайская на автодороге Нефтеюганск – левый берег реки Обь. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

Сооружение построено в кратчайшие сроки после чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением основной переправы. Накануне, 19 декабря, объект прошёл комиссионную приёмку: рабочая комиссия не выявила замечаний, что позволило уже 20 декабря 2025 года открыть движение для транспорта.

Реализация проекта стала возможной благодаря оперативной реакции региональных властей и взаимодействию Управления автодорог Югры с подрядной организацией АО «Мостострой-11».

Временный мост обеспечивает двухполосное движение транспортных средств. Для безопасности установлен скоростной лимит 30 км/ч, максимально допустимая нагрузка на транспортное средство составляет 30 тонн.

Сооружение оборудовано системой видеонаблюдения и камерой автоматической фиксации нарушений ПДД, что позволит контролировать соблюдение скоростного режима и весовых ограничений. В Управлении автодорог Югры подчёркивают, что запуск временного моста обеспечивает устойчивое транспортное сообщение по важнейшему направлению и создаёт условия для дальнейшего планового восстановления основной переправы.