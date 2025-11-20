Фермеры из Югры прошли стажировку на предприятиях Тюменской области

Фермеры Югры прошли практическое обучение на предприятиях Тюменской области в рамках программы «Школа фермера», которую реализует Россельхозбанк совместно с департаментом промышленности Югры и Фондом развития Югры.

Участники программы посетили ремесленную сыроварню «Сырник», где ознакомились с технологическим процессом изготовления сыра, условиями хранения готовой продукции и особенностями построения бизнеса в этой сфере, рассказывает канал «Деппромышленности Югры».

Второй площадкой стал гостиничный комплекс «Памфил», расположенный вдоль туристического маршрута «Семь деревень». Здесь фермеры узнали об организации сельского туризма, форматах взаимодействия с гостями и принципах формирования качественного туристического продукта.

Отмечается, что такие выездные занятия помогают начинающим предпринимателям лучше оценить потенциал креативной экономики и способствуют повышению конкурентоспособности региональных производителей.