В Югре проще всего находят работу в сферах розницы, гостеприимства и сервиса

Согласно опросу hh.ru, 39% жителей Югры заявили, что находят работу по специальности без особых сложностей (при среднем значении по Уральскому федеральному округу 38%). Из них 13% отметили, что устроиться по профессии «совсем не сложно», еще 27% выбрали вариант «скорее несложно».

Проще всего, по данным hh.ru, в конце 2025 года находили новое место работы соискатели в сфере розничной торговли (50% без труда получили работу), ресторанно-гостиничного бизнеса (49%), продаж и обслуживания клиентов (48%), медицины и фармацевтики (47%). Достаточно высокие шансы на трудоустройство также отмечались в строительстве и недвижимости (45%), транспорте, логистике и перевозках, в спорте и салонах красоты (по 44%), а также в автобизнесе (42%).

При этом 40% респондентов из ХМАО сообщили о сложностях с поиском работы по своей специальности (по Уралу в целом — 41%). Для 9% это «очень сложно», для 31% — «скорее сложно». Преимущественно трудности с трудоустройством по профессии испытывают представители «беловоротничковых» сфер с высокими требованиями к квалификации и повышенной конкуренцией: в направлениях «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (77%), «Маркетинг, реклама, PR» (66%), «Высший менеджмент» (63%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (62%).

Еще 21% соискателей и работников округа затруднились однозначно оценить, сложно им или нет найти работу по профессии (в среднем по Уралу так ответили 20% участников опроса). В возрастной структуре реже всего с трудностями сталкиваются самые молодые соискатели до 18 лет, которые еще не имеют профессии и гибко подходят к выбору занятости: среди них с трудом находят работу 37%. Начинающие специалисты 18–34 лет о проблемах с трудоустройством по специальности сообщают заметно чаще (47%), чем более опытные работники 35–54 лет (40%).