Муниципалитеты Югры подтвердили готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону

Все муниципалитеты Югры досрочно получили паспорта готовности к зиме по результатам оценки Ростехнадзора. Об этом губернатору Руслану Кухаруку доложил заместитель главы региона Владимир Кильтау, сообщает телеграм-канал «Югра. Официально».

Югра стала первым регионом Уральского федерального округа, который достиг этого показателя в сфере ЖКХ. В межотопительный период проведен полный комплекс профилактических и ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, отмечают в окружном правительстве.

В частности, модернизировано 237 километров сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения бесперебойной работы систем коммунальной инфраструктуры создано 379 аварийных бригад, подготовлено 1 316 резервных источников электроснабжения, а также сформированы неснижаемые запасы материально-технических ресурсов.