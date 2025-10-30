16+
​Новые льготы, предсказуемые тарифы и стимулирование инвестиций — главные итоги заседания думы Югры

Депутаты думы Югры приняли ряд важных для округа решений в ходе заседания

​Новые льготы, предсказуемые тарифы и стимулирование инвестиций — главные итоги заседания думы Югры
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре состоялось 49-е заседание окружной Думы, на котором депутаты рассмотрели 30 вопросов и приняли решения, затрагивающие права граждан, социальную поддержку, тарифную политику и экономическое развитие арктических территорий. По оценке участников, итоговый пакет решений имеет прикладной характер и нацелен на укрепление институциональных гарантий и повышение качества жизни в муниципалитетах региона.

Одним из ключевых вопросов стало продление полномочий уполномоченного по правам человека: депутаты поддержали предложение губернатора о назначении Натальи Стребковой на новый срок. Кандидатура согласована с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой. Депутат, член фракции «Единая Россия» Ирина Урванцева подчеркнула последовательность правозащитной работы в округе, отметив: «Результаты работы, высокий профессионализм и доверие югорчан стали основой для переназначения Натальи Васильевны на следующие пять лет. За последние годы работы Уполномоченным по правам человека в Югре оказана помощь в защите прав по более 24 тысячам обращений, в том числе 7 тысяч участников СВО и членов их семей. С каждым обращением проведена адресная индивидуальная работа». В региональном парламенте напомнили, что Наталья Стребкова занимает должность омбудсмена с октября 2015 года; продление ее полномочий рассматривается как гарантия преемственности и устойчивости правозащитных механизмов.

Существенные изменения внесены в сферу социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Принятый закон закрепил гарантированное право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство независимо от времени постановки на соответствующий учет в Югре.

Депутат Лариса Белоцерковцева отметила также корректировку норм о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью: «Уточнена норма закона о гарантиях трудовой занятости инвалидов в части трудоустройства на квотируемые рабочие места только инвалидов из числа проживающих в автономном округе. Это изменение позволит, в том числе, защитить работников с инвалидностью от недобросовестных работодателей». Вице-спикер парламента Владимир Семенов подчеркнул практическую направленность решений: «Мы закрепляем приоритет трудоустройства именно жителей Югры и исключаем возможность злоупотреблений, чтобы помощь достигала тех, для кого она предназначена».

Продлены и социальные программы сдерживания тарифов на электроэнергию и сжиженный газ для населения: соответствующий закон продлевает действие двух базовых актов до 31 декабря 2027 года. Механизм предполагает компенсацию поставщикам части затрат, что позволяет удерживать цены на социально значимом уровне для конечных потребителей, прежде всего в зонах децентрализованного электроснабжения и для домохозяйств, использующих сжиженный газ. Депутат Андрей Осадчук пояснил: «Продлевая эти социальные программы, мы гарантируем тысячам семей в Югре стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию и газ до конца 2027 года. Это наша прямая поддержка семейного бюджета в непростое время… Так мы обеспечиваем доступность коммунальных услуг для населения и справедливую оплату для поставщиков». В правительстве округа добавили, что документы прошли антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение, а финансирование предусмотрено параметрами бюджета.

Экономический блок решений содержит меры стимулирования инвестиций в арктических территориях — Березовском и Белоярском районах. Установление пониженного критерия суммарного объема капитальных вложений расширит круг потенциальных инициаторов проектов и позволит активнее запускать производства и инфраструктурные объекты в сложных климатических и логистических условиях. Как отметил Владимир Семенов, это «важный шаг» для привлечения капитала и развития северных муниципалитетов.

Значительная часть повестки была посвящена мониторингу реализации госпрограмм и отраслевых планов. Депутаты заслушали доклады о ходе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (по данным профильного ведомства, в 2024 году работы завершены в 361 доме), о мерах поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, о государственной поддержке граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, а также об основных итогах работы в сферах культуры и искусства и деятельности Службы по делам архивов Югры. Отдельный отчет представил глава Мегиона Алексей Петриченко, ответив на вопросы парламентариев по развитию муниципальной инфраструктуры и городской среды.

Социально-демографические приоритеты региона дополнительно раскрыты в докладе директора Департамента социального развития Югры Антона Терехина. Согласно представленным данным, в 2025 году на реализацию социальной политики предусмотрено 85,9 млрд рублей, из них 71,2 млрд — на меры поддержки. Объем помощи участникам СВО и их семьям заявлен на уровне 31,8 млрд рублей; на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — 2 млрд рублей. Всего в округе доступны 94 вида помощи, из которых 83 финансируются из регионального бюджета. Пятьдесят мер адресованы семьям с детьми, включая 16 для многодетных. Расходы на социальные выплаты семьям с детьми в 2025 году запланированы в размере 28,1 млрд рублей. В Югре проживает свыше 45 тысяч многодетных семей — это примерно каждая шестая семья региона; по естественному приросту населения округ занимает 6-е место в стране, рождаемость превышает смертность в 1,7 раза.

Кадровые и общественно-организационные вопросы также вошли в пакет решений: депутаты утвердили назначения мировых судей, согласовали новый состав Общественной палаты Югры, рассмотрели отчеты о профилактике правонарушений. По итогам сессии в парламенте подчеркнули значимость комплексного подхода: от адресной правовой защиты граждан до тарифной стабильности и инвестиционных стимулов — каждый из принятых пунктов, по мнению народных избранников, должен конвертироваться в ощутимые изменения для жителей автономного округа.


