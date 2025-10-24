В Сургуте синоптики gismeteo обещают дождь со снегом и снежные зерна. В ночь на субботу возможен небольшой снег с дождем, утром − кратковременные снежные осадки. Днем температура воздуха составит около +2 °C, ветер южный до 6 м/с. В воскресенье ожидаются порывы до 12 м/с, осадки сохранятся в виде мокрого снега и дождя, температура − около +3 °C.

В воскресенье, 26 октября, погода существенно не изменится: облачно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь, в Кондинском районе − преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, до 14 м/с, температура − от -4 °C ночью до +7 °C днем.

В субботу, 25 октября, в округе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие и местами умеренные осадки в виде снега и дождя, а в некоторых районах − туман и гололедные явления. Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 °C, днем потеплеет до +6 °C. Ветер южный и юго-западный, местами с порывами до 12 м/с.

Жителей Югры в выходные ждет переменчивая погода − с дождем, мокрым снегом и ветром. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

