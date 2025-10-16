В Югре в рамках программы капремонта заменят 379 лифтов

В Югре продолжается масштабное обновление лифтового оборудования — в 2025 году заменят 379 подъёмников, пишет «Стройкомплекс Югры». Согласно установленным нормативам, все устаревшие лифты в России должны быть заменены до 15 февраля 2030 года.

По информации Югорского фонда капитального ремонта, новые лифты установят в 82 многоквартирных домах:

Нижневартовск — абсолютный лидер по числу замен: 357 лифтов в 74 домах;

Пыть-Ях — 7 лифтов;

Ханты-Мансийск — 5 лифтов.

Также уже полностью завершена замена оборудования в Сургуте и Нефтеюганске, где было обновлено по 5 подъёмников. Всего на данный момент в округе уже обновлено 47 лифтов.

Новые лифты работают по классическим принципам, но отличаются рядом технологических и эксплуатационных улучшений: системой безопасности нового поколения и интеллектуальными модулями управления и мониторинга. Кроме того, все устройства — отечественного производства и соответствуют международным стандартам.

Замена лифтов проводится в рамках региональной программы капитального ремонта. Всего в 2025 году в Югре планируется отремонтировать 548 многоквартирных домов.