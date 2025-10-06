Астроном рассказал, как поймать метеорный поток Дракониды над Югрой

С 6 по 10 октября жители Северного полушария смогут наблюдать редкое небесное явление − метеорный поток Дракониды. В отличие от большинства звездопадов, его пик приходится не на глубокую ночь, а на вечерние часы − сразу после заката. Самое зрелищное «небесное шоу» ожидается вечером 8 октября − в промежутке с 18:00 до 19:00 по московскому времени. Именно тогда, по прогнозам ученых, возможно кратковременное, но яркое «метеорное шоу» − до 100-150 вспышек в час.

О том, что представляет собой поток Дракониды и как его лучше наблюдать, рассказал siapress.ru эксперт по астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

«За романтичным названием «звездопад» скрывается впечатляющий космический феномен, не имеющий отношения к настоящим звездам. На самом деле, это «пылевой дождь» из остатков комет и астероидов. Миллионы частиц размером не больше песчинки сталкиваются с атмосферой Земли на колоссальной скорости и, сгорая от трения, на мгновение вспыхивают полосками света. Это и есть метеоры, которые создают в ночном небе эффект настоящего «салюта», − поделился астроном.

По словам эксперта, метеоры Дракониды будут лететь медленно − около 20 км в секунду − и плавно скользить по небу, оставляя длинные светящиеся следы. Они могут быть желтоватыми или красноватыми, что делает зрелище особенно красивым.

Как отмечают в Московском планетарии, Дракониды дали за последнее столетие два коротких впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 годах. Однако случаются иногда всплески от 20 до 500 метеоров в час. Так, в 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час и наблюдалась на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Главной помехой для наблюдателей станет полная Луна − ее яркий свет способен затмить множество слабых метеоров. Однако самые яркие все равно пробьются через сияние спутника. Особого внимания заслуживает вечер 8 октября: с 18:00 до 19:00 по московскому времени. В этот момент возможен кратковременный, но мощный максимум, когда в небе будет до 100-150 вспышек каждый час. Лучше всего это зрелище будет видно жителям Северного полушария, особенно в регионах, расположенных восточнее 40-го меридиана (в европейской части России и западнее Урала)», − добавил Бурмистров.

Кстати, 6 и 7 октября, можно будет наблюдать первое осеннее суперлуние, сообщают на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Чтобы не пропустить метеорный поток, астроном рекомендует:

выезжать за город − подальше от фонарей и городской засветки;

− подальше от фонарей и городской засветки; смотреть в сторону северо-запада , но не прямо на радиант (созвездие Дракона), а немного в сторону − именно там метеоры видны лучше;

, но не прямо на радиант (созвездие Дракона), а немного в сторону − именно там метеоры видны лучше; дать глазам привыкнуть к темноте в течение 20-30 минут;

в течение 20-30 минут; использовать приложения-планетарии (например, Stellarium, Star Walk) для ориентира на небе.

А если хотите не только увидеть, но и запечатлеть звездопад, подойдут фотоаппараты с ручными настройками: широкая диафрагма, высокая чувствительность ISO (1600-3200), длинная выдержка (15-30 секунд) и штатив. Также подойдет экшн-камера в режиме непрерывной записи.

Между тем, Московский планетарий поделился, что 20-21 октября ожидается метеорный поток Ориониды. Его увидеть будет проще, чем Дракониды, особенно при ясной погоде.

«В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года. Луна не помешает наблюдению метеоров. Интенсивность падения метеоров составит около 15 метеоров в час в зените при ясной погоде. Ожидается, что пик активности потока придется примерно на 15:00 по московскому времени 21 октября 2025 года, поэтому наилучшие условия для наблюдения будут до рассвета 21 октября и вечером 21 октября после 21:00 мск, после восхода радианта», − говорится в астрономическом прогнозе.

Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях.