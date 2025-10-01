В Югре готовят к освоению 14 новых месторождений нефти

Правительство ХМАО одобрило план по освоению 14 новых участков недр, где суммарный объем ресурсов и запасов нефти составляет свыше 68 миллионов тонн. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«Отмечу, что 5 из 14 участков находятся на территории арктических муниципалитетов Югры – Березовского и Белоярского районов. Решение принято во исполнение моих поручений, данных в ходе декабрьского Послания, а также в рамках Концепции развития ресурсной базы углеводородного сырья в Югре до 2050 года», − говорится в сообщении.

Если процесс пойдет по плану, лицензирование участков стартует уже в 2026 году.