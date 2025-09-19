Стартовал сбор заявок на конкурс «Лидеры Югры»

С 15 сентября 2025 года в Югре стартует конкурс профессионального мастерства «Лидеры Югры». Регистрация открыта на управленческом портале «Команда Югры». Конкурс проводится в четырех номинациях: «Лучший государственный гражданский служащий Югры», «Лучший муниципальный служащий Югры», «Золотой резерв» и «Команда будущего». Участниками станут государственные и муниципальные служащие, сотрудники учреждений и организаций, представители бизнеса и некоммерческих структур, студенты вузов, а также школьники 10-11 классов.

Документальное основание конкурса закреплено постановлением губернатора Югры от 25 октября 2022 года № 141. Его цель – повышение престижа государственной и муниципальной службы, развитие кадрового потенциала органов власти и муниципалитетов, а также поддержка талантливых специалистов новой формации. Конкурс позволяет выявить управленцев с высоким потенциалом, раскрыть профессиональные и творческие возможности участников, распространить передовой опыт государственного управления, а также мотивировать конкурсантов на поиск решений и проектов, способных повлиять на достижение целей развития автономного округа и национальных целей страны.

Задачи конкурса направлены не только на кадровое развитие, но и на совершенствование культуры государственной и муниципальной службы. Особое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста сотрудников, состоящих в кадровых резервах округа, и формированию пула перспективных управленцев для системы государственного управления.

В номинациях для государственных гражданских и муниципальных служащих участие смогут принять специалисты с не менее чем годовым стажем службы, при этом обязательным условием является отсутствие дисциплинарных взысканий за последние три года. Для них предусмотрены особые награды: победитель получит ценный подарок и возможность пройти дополнительное профессиональное обучение стоимостью до 500 тысяч рублей, а призеры — аналогичный подарок и обучение на сумму до 200 тысяч рублей.

Номинация «Золотой резерв» предназначена для сотрудников подведомственных организаций органов власти и муниципалитетов, а также представителей бизнес-сообщества и некоммерческих организаций. Здесь победитель получит диплом, право на обучение в образовательном проекте «Лидеры изменений Югры» и ценный подарок. Призеры удостоятся диплома «Лучший финалист по мнению участников конкурса» (результаты онлайн-голосования) и также ценных подарков.

Номинация «Команда будущего» ориентирована на студентов вузов, а также учащихся старших классов школ автономного округа и города Макеевки Донецкой Народной Республики. Для этой категории предусмотрены денежные поощрения: победители и призеры получат дипломы и премии в размере 100 тысяч рублей. Дополнительно конкурсной комиссией будет определен победитель за лучшее рациональное предложение, которому также вручат диплом и денежный приз в 100 тысяч рублей.

Таким образом, конкурс охватывает сразу несколько целевых аудиторий — от школьников и студентов до представителей органов власти, бизнеса и некоммерческих структур. Это делает его уникальной площадкой для выявления лидеров и талантливых управленцев, готовых работать на благо региона. Особое внимание уделяется развитию молодежи, формированию управленческих навыков у студентов и школьников, а также вовлечению их в процесс проектного мышления и поиска эффективных решений.

Организаторы подчеркивают, что конкурс «Лидеры Югры» ежегодно способствует формированию кадрового резерва, расширяет возможности для профессионального развития и стимулирует участников к созданию проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие округа. Важным аспектом является возможность обмена опытом и распространение лучших практик государственного и муниципального управления, что повышает эффективность работы органов власти и учреждений.

Формат конкурса предполагает не только состязательную часть, но и образовательную составляющую. Участники смогут повысить квалификацию, получить новые знания и навыки, а также завести полезные контакты для дальнейшего профессионального роста.

«Лидеры Югры» уже зарекомендовали себя как важный социально-управленческий проект, направленный на поддержку талантливых специалистов и формирование нового поколения руководителей. Победа в конкурсе открывает дополнительные возможности для обучения, карьерного роста и реализации собственных инициатив, что делает его значимым событием для всего округа.