Что для Югры значило участие в промышленно-энергетическом форуме TNF-2025

В Тюмени завершен юбилейный, десятый по счету промышленно-энергетический форум TNF-2025, который традиционно собирает ведущих экспертов и ключевые предприятия нефтегазовой отрасли страны. Активное участие в его мероприятиях приняла делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Для Югры форум стал важной площадкой для демонстрации инновационных решений, обсуждения перспектив развития отрасли и укрепления межрегионального взаимодействия.

Ключевым событием деловой программы стала пленарная сессия «Технологическое лидерство: объединяя усилия» с участием министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. Эксперты и представители регионов обсудили механизмы модернизации инфраструктуры, ускорение технологического прогресса и роль межотраслевых альянсов в достижении лидерства России в сфере высоких технологий. Особое внимание уделялось вопросам государственной поддержки и созданию условий для технологического прорыва.

Руслан Кухарук в своем выступлении рассказал о региональных мерах поддержки нефтегазовой сферы и нефтесервиса. Он подчеркнул, что в Югре завершен федеральный проект по разработке технологий добычи трудноизвлекаемой нефти, реализованный совместно с правительством страны и компанией «Газпром нефть». «Проект доказал эффективность комплексного подхода: при объединении федеральных налоговых льгот и региональных преференций даже ранее считавшиеся неперспективными месторождения, включая баженовскую свиту, стали приносить хороший экономический результат и показывать рост добычи углеводородов», — отметил губернатор.

Глава региона также сообщил, что в ходе реализации проекта удалось значительно снизить зависимость от импортных компонентов, в том числе оборудования и программного обеспечения. В результате доля российских решений в этом сегменте выросла с 50 до 90 процентов. «Югра и дальше готова выступать полигоном, на котором можно отрабатывать новейшие технологии, в том числе в совокупности с мерами поддержки, которые являются действенными в отношении нефтяников», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Он рассказал и о новых механизмах поддержки, которые внедрены в округе. В частности, речь идет о налоговых вычетах для компаний, инвестирующих в нефтяные проекты, а также о льготах по налогу на имущество для новых месторождений, относящихся к категории низкорентабельных. По словам губернатора, это стимулирует ускоренный ввод таких объектов в эксплуатацию.

Отдельное внимание он уделил промышленным офсетам — новому инструменту поддержки производителей нефтесервисного оборудования. Теперь предприятия, размещающие долгосрочные заказы и организующие производство на территории округа, могут рассчитывать на долгосрочные гарантии. В Тюмени было подписано первое соглашение по этому механизму между правительством Югры, компанией «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Когалымским заводом полимерных труб. Документ предусматривает создание нового производства и долгосрочные поставки до 2031 года, объем инвестиций оценивается в 13 миллиардов рублей. «Это еще один сегмент поддержки, который станет важным не только для крупных нефтяных компаний, но и для тех, кто широко представлен на форуме в сфере нефтесервисных услуг», — отметил губернатор.

В рамках TNF-2025 делегация Югры представила собственные инновационные разработки. Среди них — современное скважинное оборудование и транспортные средства для работы в труднодоступных условиях. На стенде округа было представлено около десяти компаний, включая «Эконо-Тех» — единственного в России производителя гуаровой камеди. «Югорские компании представили свои разработки на площадке форума. Представители округа привезли в Тюмень инновационные решения, которые уже активно используются в работе», — сообщил Руслан Кухарук.

Совместно с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым, губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Ямала Дмитрием Артюховым он ознакомился с промышленными площадками региона, посетил предприятия, участвовал в деловом завтраке «Энерголидерство: образ будущего ТЭК» и в открытии нового завода.

«Участие Югры в данном форуме стало уже традиционным. Это всегда возможность найти точки соприкосновения, которые интересны не только органам региональной власти, но и компаниям, которые работают на территории Югры, Ямала и Тюменской области – тех регионов, которые являются стратегически важными для обеспечения энергетического суверенитета всей нашей страны. Сегодня вектор развития, в том числе нашего взаимодействия, обусловлен самым главным стратегическим документом для отрасли – Энергетической стратегией РФ до 2050 года», — резюмировал губернатор.