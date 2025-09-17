В Югре обсудили реализацию проектов благоустройства в Когалыме и Югорске

Сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук провёл заседание межведомственной комиссии округа по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Центральной темой стала готовность масштабных объектов – парка «Первопроходцев» в Когалыме и сквера «Северное сияние» в Югорске, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года.

На втором этапе благоустройства парк увеличился ещё на 7,2 гектара, доведя общую площадь до 22 гектаров. Здесь уже обустроены пешеходные и велодорожки, завершается монтаж инженерных коммуникаций и освещения. Ключевыми элементами обновлённой территории станут аттракцион-тюбинговая горка «Слияние рек», пирсы у естественного водоёма, малая архитектура, автостоянка и туалеты. По контракту все работы должны завершиться 24 октября 2025 года. Готовность объекта оценивается в 99,5%.

Центральный городской сквер площадью 3,2 гектара преображается по комплексному плану. Здесь прокладывают инженерные сети и кабели, устанавливают мачты освещения и видеонаблюдения, обустраивают дорожки из тротуарной плитки и гравия, деревянные настилы, бетонные лавочки. В проект входят амфитеатр, сцена, игровые зоны и мобильные санузлы. Также предусмотрено масштабное озеленение. Завершение строительства намечено на 31 октября 2025 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 54%.

По словам главы региона, в 2025 году в округе благоустраиваются 71 общественная территория. Только в голосовании по выбору проектов участвовали жители 15 муниципалитетов численностью свыше 20 тысяч человек. Свою позицию выразили более 146 тысяч югорчан