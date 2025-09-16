В Югре расширили толкование понятия «многодетная семья»

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередном заседании, которое провел губернатор Руслан Кухарук, одобрило изменения в законодательство, касающееся предоставления мер социальной поддержки.

Корректировки внесены в закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХМАО». Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента социального развития округа Светлана Круглова, теперь право на получение мер социальной поддержки сохраняется за многодетной семьей до достижения старшим ребенком 23 лет вне зависимости от факта его обучения, если он является инвалидом I или II группы либо участником специальной военной операции, не состоящим в браке.

Кроме того, закреплено право на меры поддержки для семей в случае гибели совершеннолетнего ребенка в результате участия в СВО — до достижения следующим по старшинству ребенком 18 лет (или 23 лет при условии очного обучения).

«Статус многодетной семьи – единый по всей России, но меры поддержки, а также правовое регулирование в этом отношении каждый регион устанавливает самостоятельно. В Югре по поддержке многодетных семей ведется и дальше будет проводиться большая работа. А сегодняшние изменения еще больше расширяют возможности граждан региона на получение мер поддержки, способствуя улучшению благосостояния и укреплению института семьи», – подчеркнула Светлана Круглова.

По данным окружного департамента соцразвития, на сегодняшний день удостоверение многодетной семьи единого образца в Югре получили уже 45,5 тысячи семей.