Правительство Югры пересмотрело параметры бюджета на 2025 год

Правительство Югры рассмотрело проект закона о корректировке бюджета автономного округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Как отметил губернатор региона Руслан Кухарук, в условиях непростой экономической ситуации главный акцент делается на социально значимые направления.

По госпрограмме «Социальное и демографическое развитие» предлагается дополнительно направить 3,7 млрд рублей на предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.

В рамках госпрограммы «Строительство» муниципалитетам выделят:

624 млн рублей – на первоочередное переселение из аварийного жилого фонда и предоставление субсидий на приобретение жилья участникам СВО и их семьям уже в этом году;

1,4 млрд рублей – на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2026 году.

Приняты решения, расширяющие права многодетных семей. Теперь они смогут получать меры социальной поддержки вне зависимости от факта обучения старшего совершеннолетнего ребёнка до 23 лет, если он:

является инвалидом с детства I или II группы и имеет 2-3 степень выраженности ограничения способности к трудовой деятельности;

является участником СВО и не состоит в зарегистрированном браке.

В случае гибели участника СВО право на меры поддержки сохраняется за семьёй до достижения следующим по старшинству ребёнком 18 лет (или 23 лет при условии его очного обучения).