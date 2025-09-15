16+
​В Урае школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей со счетов матери

Мошенники обманули 14-летнюю девочку в Урае и оформили кредит на ее маму

​В Урае школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей со счетов матери
Фото: freepik.com

В Урае подросток стала жертвой телефонных мошенников: 14-летняя девочка под диктовку злоумышленников перевела около 500 тысяч рублей со счетов своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу.

С заявлением в полицию обратилась 50-летняя жительница Урая. Она пояснила, что ее дочь получила в мессенджере сообщение от неизвестного, который представился медицинским работником и запросил личные данные для «прохождения медкомиссии». Позже с девочкой связался другой человек, назвавшийся следователем. Он убедил школьницу, что разговор является конфиденциальным, а разглашение приведет к уголовной ответственности.

Испугавшись, девочка поверила аферисту. Под его указания она взяла у мамы телефон и зашла в онлайн-банк. Используя присланные QR-коды, подросток совершила четыре перевода на счета злоумышленников, а также оформила кредит от имени матери. Общий ущерб составил около 500 тысяч рублей.

«Следователь» убедил школьницу, что таким образом удастся предотвратить оформление кредита на имя ее мамы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» (часть 3).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:13, просмотров: 41, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

