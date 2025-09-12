Югра принимает участие в форуме социальных инновация «Демография 2.0. Перезагрузка»

Делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком принимает участие в Форуме социальных инноваций регионов «Демография 2.0. Перезагрузка», который проходит в Москве. Организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания РФ и правительство столицы.

Форум проводится с 2015 года и стал одной из ключевых площадок страны для обсуждения актуальных вопросов развития социальной сферы, обмена передовым опытом и внедрения инновационных решений. Среди участников – сенаторы, губернаторы, представители федеральных и региональных органов власти, НКО, бизнеса, науки, а также социальные работники, врачи, учителя, деятели культуры и спорта.

В этом году в центре внимания – новые демографические модели для устойчивого развития российских регионов. По словам Руслана Кухарука, Югра активно использует возможности форума для обмена опытом.

«Это возможность не только услышать про новые практики, самые передовые решения, но и поделиться собственными подходами, которые реализуются в Ханты-Мансийском автономном округе. Мы говорим о тех решениях, которые приняты на региональном уровне в рамках законодательной регуляторики в части создания системы поддержки многодетных семей, увеличения рождаемости, улучшения демографической ситуации. Также на форуме мы поделимся опытом применения цифровых сервисов, которые помогают реализовывать меры поддержки», – отметил губернатор.

Программа форума рассчитана на три дня. Участников ждут стратегические сессии, дискуссии, обмен опытом и знакомство с лучшими социальными практиками страны. Центральным событием станет пленарное заседание под председательством Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации.

Особое внимание будет уделено вопросам повышения качества медицинской помощи, развитию цифровых решений в социальной сфере, созданию условий для достойной жизни граждан и укреплению демографического потенциала страны.