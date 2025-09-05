Семь домов в Лангепасе украсят праздничные тематические рисунки

В Лангепасе продолжается подготовка к юбилею города. В преддверии праздника торцевые стены семи многоквартирных домов на центральных улицах города украсили тематическими муралами, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Тематика изображений выбрана не случайно. В каждом арт-объекте ‒ дух нашего края. Нефтяные вышки отражают промышленную историю города, яркие цветы и ягоды подчеркивают уникальность югорской природы, и, конечно же, символ Лангепаса ‒ белка. Красивые, колоритные, по-настоящему праздничные», ‒ указали в сообщении.

Работы выполняются в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ». Часть изображений уже готова, а полностью завершить проект планируется к предстоящим выходным.