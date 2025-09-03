Нефтяники собрались в столице Югры на большое совещание

В Югре прошло ежегодное отраслевое совещание, посвящённое перспективам развития нефтяной и газовой отраслей России. Главной темой обсуждения стали вызовы и возможности долгосрочного развития сектора в контексте недавно принятой Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года.

Губернатор округа Руслан Кухарук отметил, что Югра остаётся ключевым регионом в сфере нефтедобычи, обладающим значительным ресурсным потенциалом и уникальным опытом освоения месторождений. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли требует усиления геологоразведочных работ и создания механизмов государственного стимулирования для повышения коэффициента извлечения нефти: «Успешная реализация данных инициатив поможет укрепить экономическую устойчивость региона и обеспечит России конкурентоспособные позиции на глобальном энергетическом рынке».

Накануне правительство округа утвердило Концепцию развития ресурсной базы углеводородного сырья в Югре до 2050 года. Документ подготовлен совместно с Федеральным агентством по недропользованию. По словам Руслана Кухарука, эта работа стала важным шагом в стратегическом планировании: «Предложил в плане по реализации Энергетической стратегии России предусмотреть разработку “дорожной карты” по реализации мер стимулирования освоения ресурсной базы углеводородного сырья Югры, как основного региона нефтедобычи в нашей стране».

Таким образом, Югра продолжает играть центральную роль в формировании энергетической политики страны. Реализация новых инициатив и стратегических документов позволит региону сохранить лидерство в нефтедобыче и внести значимый вклад в укрепление позиций России на мировом энергетическом рынке.