Студентки Югры могут получить пособие по беременности и родам в новом размере

С 1 сентября в Югре студентки вузов и училищ могут подать заявления на пособие по беременности и родам. Теперь оформление выплаты проводится централизованно на федеральном уровне. Раньше этим занимались учебные заведения, сообщает региональное Отделение СФР.

Подать заявление можно онлайн через портал госуслуг или очно в клиентских службах СФР и многофункциональных центрах. Для оформления нужно предоставить справку о беременности из медучреждения и справку из учебного заведения с указанием срока отпуска по беременности и родам.

С сентября изменился и порядок расчета выплаты. Если раньше она зависела от размера стипендии (в среднем около 16 тысяч рублей), то теперь берется за основу прожиточный минимум в регионе. В среднем по стране сумма пособия составит 90,2 тысячи рублей. Размер зависит от региона проживания.

Право на выплату имеют не только россиянки, но и иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, постоянно живущие в России. Условие ‒ очная форма обучения, при этом неважно, платная она или бюджетная.

Важно: пособие в новом размере назначат только при обращении в СФР начиная с 1 сентября. Заявления, поданные раньше через учебные заведения, будут рассмотрены по старым правилам.

Напомним, на выплату могут рассчитывать студентки и аспирантки вузов, организаций допобразования и научных организаций.