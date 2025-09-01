В Югре начали работу три новые школы

В Югре к началу нового учебного года открылись три новых учреждения образования общей мощностью более двух тысяч учебных мест. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. В День знаний он поздравил коллективы и учеников школ в Урае и Белом Яру с новосельем.

Новый корпус школы № 4 в Урае создан с учётом пожеланий родителей и учеников. Здесь открыты классы с углублённым изучением математики и химии, запущен «ЛУКойл-класс» для будущих нефтяников, а также заключено соглашение с Ханты-Мансийской государственной медицинской академией об обучении старшеклассников по направлению «Медицина».

В Белом Яру Сургутского района открылся новый корпус школы № 3. Совместно с Сургутским государственным университетом здесь реализуются проекты «Инженерный вызов» и «Медицинская информатика». Благодаря новому зданию расширены возможности дополнительного образования: появились технологические кружки и спортивные секции по плаванию, футболу, баскетболу, волейболу и скалолазанию.

В Берёзовском районе в Хулимсунте завершено строительство образовательно-культурного комплекса, который изначально планировалось сдать ещё в 2016 году. Школа приняла более 200 детей. В её составе также будет работать школа искусств, где оборудованы кабинеты по классам струнных инструментов, аккордеона, фортепиано, сольфеджио и изобразительного искусства.

Все новые объекты построены в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Обновлённые школы к 1 сентября также встретили учеников в Мегионе, Нижневартовске, Нягани, Югорске, Берёзовском и Нижневартовском районах.

«Создание современных безопасных условий для обучения – безусловный приоритет правительства региона. Все дети, независимо от места проживания, должны получать знания в комфортной среде, соответствующей общефедеральным стандартам», – подчеркнул губернатор.

Руслан Кухарук также поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года, выразив особую благодарность педагогам за их вклад в воспитание любви к знаниям, патриотизма и гражданской ответственности.