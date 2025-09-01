В Югре бизнесу вернут до 200 тысяч рублей за рабочие места для людей с инвалидностью

Работодатели Югры могут получить компенсацию за оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Размер выплаты ‒ до 200 тысяч рублей на одно место, сообщает региональное Отделение СФР.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые трудоустраивают людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любым статусом инвалидности.

Деньги можно направить на покупку оборудования, мебели, специальных приспособлений, а также на монтаж и установку ‒ все, что нужно для создания комфортных условий работы. При необходимости рабочее место может быть организовано даже на дому, если это прописано в трудовом договоре.

«Важно, чтобы рабочее место было оборудовано с учётом индивидуальных потребностей работника с инвалидностью, характером и функциями его трудовой деятельности, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации. Кроме того, адаптировать условия можно и сразу для группы работников с однотипными нарушениями функций организма. Во внимание также принимают характер труда человека с инвалидностью и его трудовые функции», ‒ подчеркнула управляющая Отделением Социального фонда России по Югре Ольга Галюк.

Чтобы получить компенсацию, работодателю нужно трудоустроить человека с инвалидностью минимум на девять месяцев и в течение трех месяцев после заключения трудового договора подать заявление в службу занятости. После проверки документов деньги перечислят в течение десяти рабочих дней.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который входит в нацпроект «Кадры».

По вопросам, связанным с получением компенсации, работодатели могут обратиться к специалистам регионального контакт-центра для страхователей по телефону 8 (34672) 3-83-16.