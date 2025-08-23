Синоптики рассказали, какой будет погода в Сургуте 23 и 24 августа

В эти выходные в Югре ожидается переменчивая погода. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В субботу, 23 августа, в регионе будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Березовском районе в ночные часы возможны сильные дожди, в отдельных районах – туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем сменится на западный и северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью от +11 до +16 градусов, местами прохладнее – до +5, днем от +18 до +23, но по западу Югры не выше +13, а по востоку возможны значения до +28 градусов.

В воскресенье, 24 августа, переменная облачность сохранится, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью возможен туман. Ветер – западной четверти 5-10 м/с. Температура ночью составит +8…+13 градусов, но в отдельных районах столбик термометра может опуститься до +1…+6. Днем температура поднимется до +16…+21, местами – до +26 градусов.

В Сургуте, по информации сервиса Gismeteo, в субботу ожидается до +25 градусов днем, возможна гроза и кратковременный дождь. Воскресенье будет прохладнее – утром температура составит +11 градусов, днем около +17.