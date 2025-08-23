16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре жара сменится прохладой: в Сургуте – грозы и резкое похолодание

Синоптики рассказали, какой будет погода в Сургуте 23 и 24 августа

​В Югре жара сменится прохладой: в Сургуте – грозы и резкое похолодание
Фото: siapress.ru

В эти выходные в Югре ожидается переменчивая погода. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В субботу, 23 августа, в регионе будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Березовском районе в ночные часы возможны сильные дожди, в отдельных районах – туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем сменится на западный и северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью от +11 до +16 градусов, местами прохладнее – до +5, днем от +18 до +23, но по западу Югры не выше +13, а по востоку возможны значения до +28 градусов.

В воскресенье, 24 августа, переменная облачность сохранится, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью возможен туман. Ветер – западной четверти 5-10 м/с. Температура ночью составит +8…+13 градусов, но в отдельных районах столбик термометра может опуститься до +1…+6. Днем температура поднимется до +16…+21, местами – до +26 градусов.

В Сургуте, по информации сервиса Gismeteo, в субботу ожидается до +25 градусов днем, возможна гроза и кратковременный дождь. Воскресенье будет прохладнее – утром температура составит +11 градусов, днем около +17.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:37, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 736
  2. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 695
  3. ​Проспал самолет и полез в другой: в Сургуте дебошир перепутал рейсы 674
  4. ​В Сургуте лишь 18 из 33 детей мигрантов сдали тест по русскому языку 630
  5. ​Житель Нижневартовска заразился клещевым энцефалитом пищевым путем 583
  6. ​Педагоги со всей Югры собрались в Сургуте, чтобы «сверить часы» перед началом учебного года 546
  7. ​Переводы в чате: мессенджер MAX встроил банковские услуги 537
  8. ​В Сургуте новый учебный год начнут более 63 тысяч школьников 529
  9. У югорчан вырос уровень оптимизма по поводу поиска работы 496
  10. ​Добровольцы со всей России встретились и обменялись опытом в Югре 496
  1. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 2161
  2. ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком 1581
  3. Один заем в одни руки 1452
  4. Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня 1452
  5. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 1441
  6. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1440
  7. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1414
  8. Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц» 1352
  9. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 1327
  10. ​Цены ползут вверх: в Югре подорожали продукты, алкоголь и услуги 1294
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29201
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 7053
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6637
  4. ​А Сайма ждет… 5249
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4772
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4497
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4312
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4214
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 4066
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3809

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика