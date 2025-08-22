16+
Продолжается сбор заявок на второй поток образовательной программы «Герои Югры»

На второй поток программы «Герои Югры» уже заявились более 150 человек

Продолжается сбор заявок на второй поток образовательной программы «Герои Югры»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Когалыме в рамках рабочего визита губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с участниками совместного учебного модуля проектов «Герои Югры» и «Лидеры изменений Югры 5.0». Среди участников — представители власти, бизнеса, волонтёры, общественники и ветераны боевых действий.

Глава региона отметил, что участники программы подтверждают слова президента России о значении единства в мирных и ратных делах. «Вы — актив, который мыслит категориями развития и созидания. Главная ценность сегодняшнего события в том, что вы готовите реальные прикладные проекты, которые будут реализованы здесь, в Югре», — подчеркнул губернатор.

По его поручению для проекта «Герои Югры» будет создан видеоклип на гимн программы, представленный участниками. Музыкальная композиция, по мнению югорчан, станет символом совместного дела и перейдёт к следующим поколениям.

На встрече глава региона также отметил, что главное достижение образовательных инициатив — это живой обмен опытом между представителями разных организаций и регионов. «Надеюсь, что полученные знания и навыки окажут практическое влияние на вашу деятельность. Такой взаимообмен помогает иначе взглянуть на задачи и эффективнее взаимодействовать с органами власти», — сказал Руслан Кухарук.

Региональный проект «Герои Югры» реализуется впервые. В течение года его участники будут изучать основы государственного и муниципального управления, социально-экономическое развитие округа, государственную политику в сфере противодействия коррупции, экстремизму и терроризму, а также цифровые навыки. Программа предусматривает индивидуальное наставничество и стажировки в органах власти.

Приём заявок на участие во втором потоке проекта стартовал 15 августа. Уже поступило 155 заявок.


Сегодня в 16:49
