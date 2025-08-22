На второй поток программы «Герои Югры» уже заявились более 150 человек

В Когалыме в рамках рабочего визита губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с участниками совместного учебного модуля проектов «Герои Югры» и «Лидеры изменений Югры 5.0». Среди участников — представители власти, бизнеса, волонтёры, общественники и ветераны боевых действий.

Глава региона отметил, что участники программы подтверждают слова президента России о значении единства в мирных и ратных делах. «Вы — актив, который мыслит категориями развития и созидания. Главная ценность сегодняшнего события в том, что вы готовите реальные прикладные проекты, которые будут реализованы здесь, в Югре», — подчеркнул губернатор.

По его поручению для проекта «Герои Югры» будет создан видеоклип на гимн программы, представленный участниками. Музыкальная композиция, по мнению югорчан, станет символом совместного дела и перейдёт к следующим поколениям.

На встрече глава региона также отметил, что главное достижение образовательных инициатив — это живой обмен опытом между представителями разных организаций и регионов. «Надеюсь, что полученные знания и навыки окажут практическое влияние на вашу деятельность. Такой взаимообмен помогает иначе взглянуть на задачи и эффективнее взаимодействовать с органами власти», — сказал Руслан Кухарук.

Региональный проект «Герои Югры» реализуется впервые. В течение года его участники будут изучать основы государственного и муниципального управления, социально-экономическое развитие округа, государственную политику в сфере противодействия коррупции, экстремизму и терроризму, а также цифровые навыки. Программа предусматривает индивидуальное наставничество и стажировки в органах власти.

Приём заявок на участие во втором потоке проекта стартовал 15 августа. Уже поступило 155 заявок.