Мошенники выманили у 71-летнего югорчанина шесть миллионов рублей

В Нягани 71-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился более шести миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«По словам мужчины, накануне ему позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником силового ведомства. Вскоре к разговору присоединился другой сотрудник якобы из силовой структуры. Они убедили пенсионера, что ведется следствие по факту мошенничества, и что его подозревают в попытке перевести денежные средства для поддержки недружественных стран», – передают в источнике.

Обманув пенсионера, злоумышленники убедили его снять все накопленные средства с банковских счетов и перевести их на «безопасные счета». Он, следуя их указаниям, обналичил сбережения – свои и супруги – и перечислил деньги на счета, продиктованные аферистами.

«Однако на этом аферисты не остановились. По их легенде на имя пенсионера был оформлен кредит на 10 000 000 рублей. Для убедительности собеседники предоставили поддельные документы из банка. Для отмены операции заявителю необходимо было положить миллион рублей на тот же «безопасный счет». Мужчина взял в долг деньги у родственника и перевел необходимую сумму мошенникам», – дополнили в УМВД.

Общая сумма ущерба составила 6 261 100 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».