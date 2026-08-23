С начала года в Сургуте родились уже 12 детей весом более пяти килограммов

В Сургуте родилась девочка весом 5 360 граммов и ростом 61 сантиметр. Для ее мамы это второй ребенок. Еще во время беременности врачи по результатам УЗИ определили, что ребенок будет крупным, рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«Роды при весе плода свыше пяти килограммов – это всегда серьезное испытание и высокая ответственность. В таких случаях существенно возрастают риски: возможны слабая родовая деятельность, застревание плечиков ребенка в родовых путях, травмы малыша и тяжелые разрывы у мамы. Именно поэтому врачи часто рекомендуют плановое кесарево сечение, чтобы предотвратить любые осложнения», – указала Белоцерковцева в своих соцсетях.

Операция прошла успешно. Состояние новорожденной врачи оценили в 8/9 баллов по шкале Апгар.

С начала 2026 года в Центре родились уже 12 детей весом более пяти килограммов – шесть мальчиков и шесть девочек. Рекорд года пока принадлежит девочке, которая появилась на свет 11 августа. При рождении она весила 5 780 граммов.