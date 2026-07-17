Власти Сургута хотят обновить городской парк на Набережном проспекте

Городской парк культуры и отдыха на проспекте Набережный в Сургуте ждет обновление. Власти уже заказали концепцию будущего пространства и рассчитывают получить проект до конца месяца, сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС глава города Максим Слепов.

«Мы должны до конца месяца получить проект будущего парка. Он, безусловно, требует преобразования. В том виде, в котором он сегодня существует, он уже не отвечает современным требованиям благоустройства и безопасности», – сказал глава.

Он также отметил, что раньше к территории проявляли интерес инвесторы. В частности, обсуждалась возможность установки колеса обозрения. Однако, по словам Слепова, потенциальные партнеры в итоге отказались от проекта.

Теперь власти хотят определить, каким парк должен стать дальше. Один из вариантов – привлечение бизнеса. Если инвестора найти не удастся, город будет рассматривать другие способы обновления территории.

Напомним, этим летом в парке появилась новая карусель.